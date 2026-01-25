به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، بعد از ظهر یکشنبه،در جمع خبرنگاران، از انهدام یک باند سرقت منزل و کشف محموله‌ها و انبارهای بزرگ کالای قاچاق در شهرستان شهریار خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهریار و همچنین وصول گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان کالا در محورهای مواصلاتی و انبارهای این شهرستان، رسیدگی به موضوعات به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

زلفخانی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ فردوسیه با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۵ سارق حرفه‌ای شدند که متهمان در بازجویی‌ها به ۱۴ فقره سرقت منزل اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران در جریان گشت‌های هدفمند، یک دستگاه خودروی نیسان حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کردند که در بازرسی از آن ۳ هزار و ۴۵۰ قطعه یراق‌آلات قاچاق کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از کشف یک انبار بزرگ قاچاق در شهریار خبر داد و بیان کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی و بازرسی از یک انبار شده که در آن ۲۳۵ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شد.

سرهنگ زلفخانی با اشاره به نظر کارشناسان، ارزش مجموع کالاهای قاچاق مکشوفه را بیش از ۵۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.