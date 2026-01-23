به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۳ بهمن ۵ بازی پیگیری خواهد شد. در دیدار های روز گذشته (پنج شنبه ۲ بهمن) تراکتور در خانه موفق شد به یک پیروزی پُر گل مقابل مس رفسنجان دست یابد و مصاف خیبر - آلومینیوم و ملوان - فولاد هم با نتیجه تساوی به پایان رسید.

استقلال خوزستان - پیکان

تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت های پی در پی باشگاه صنعت نفت آبادان بالاخره موفق شد مجوز میزبانی از پیکان در ورزشگاه تختی آبادان را بگیرد تا این بازی از ساعت ۱۵ امروز برگزار شود. استقلال خوزستان نیم فصل دوم را با تساوی مقابل شمس آذر آغاز کرد و پیکان هم موفق شد در خانه با ۲ گل ذوب آهن را از پیش رو بردارد.

در ۵ دیدار اخیر رو در روی دو تیم استقلالی ها موفق به شکست پیکان نشده اند و در طرف مقابل نماینده استان تهران ۴ بار پیروز از زمین بازی خارج شده و یک بار هم مصاف دو تیم به نتیجه تساوی رسیده است. قضاوت این دیدار هم بر عهده حامد سیری خواهد بود.

استقلال خوزستان در صورت پیروزی مقابل پیکان تعداد امتیازهای خود را به عدد ۲۰ خواهد رساند و می تواند تا جایگاه دهم جدول صعود کند و در صورتی که پیکان موفق به شکست حریف خود شود جایگاهش را در رده دهم مستحکم خواهد کرد.

گل گهر - فجرسپاسی

دو تیم گل گهر و فجرسپاسی در حالی رو در روی هم قرار می گیرند که هر دو با پیروزی نیم فصل اول را آغاز کردند. هفته گذشته شاگردان مهدی تارتار در گل گهر با نتیجه ۲ بر یک آلومینیوم را شکست دادند و شاگردان پیروز قربانی هم دست به کار بزرگی زدند و در خانه با نتیجه مشابه گل گهر، پرسپولیس را از پیش رو برداشتند.

گل گهر در صورت پیروزی در بازی امروز ۲۹ امتیازی خواهد شد و در صورتی که استقلال و پرسپولیس مقابل رقبای خود متوقف شوند، این تیم می تواند به رده سوم جدول صعود کند. تیم فجرسپاسی هم در صورت پیروزی در این بازی خارج از خانه ۲۴ امتیازی خواهد شد و می تواند هفته هفدهم را با قرارگیری در رده هفتم به پایان برساند.

در ۵ دیدار اخیر رو در روی دو تیم ۴ پیروزی از آن گل گهر بوده و یک بار هم فجری ها موفق به شکست حریف خود شده اند. این بازی از ساعت ۱۵:۳۰ و با قضاوت فرهاد امینی در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار خواهد شد.

چادرملو - شمس آذر

تیم فوتبال چادرملو که در نیم فصل اول توانست عنوان شگفتی ساز لیگ را به نام خود به ثبت برساند در نیم فصل دوم مقابل فولاد به نتیجه تساوی بدون گل رسید و شمس آذر هم که رکوردار تعداد تساوی در فصل جاری است در هفته گذشته مقابل استقلال خوزستان به تساوی بدون گل دست یافت.

چادرملو در ۵ دیدار اخیر رو در رو مقابل شمس آذر موفق به شکست دادن این تیم نشده است و ۳ تساوی و ۲ پیروزی برای شمس آذر دست آور این تیم بوده است.

چادرملو در صورت پیروزی و کسب ۳ امتیاز این بازی می تواند در بهترین حالت ممکن یک رده در جدول صعود کند و به رده پنجم برسد. تیم شمس آذر در رقابت با ذوب آهن برای فرار از منطقه سقوط قرار دارد و شاگردان وحید رضایی به ۳ امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند و حتی می توانند یک رده در جدول صعود کنند و به رده سیزدهم برسند. این بازی از ساعت ۱۵:۳۰ و با قضاوت شهاب محمدی در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد.

در دیگر بازی های این هفته ذوب آهن در خانه میزبان استقلال است و پرسپولیس در تهران از سپاهان پذیرایی خواهد کرد.

برنامه و نتایج دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنج‌شنبه ۲ بهمن

* تراکتور ۴ - مس رفسنجان یک

* خیبر ۲ - آلومینیوم ۲

* ملوان ۲ - فولاد ۲

جمعه ۳ بهمن

* پرسپولیس - سپاهان؛ ساعت: ۱۴:۰۰

* استقلال خوزستان - پیکان؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* گل گهر - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* چادرملو - شمس آذر؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* ذوب آهن - استقلال؛ ساعت: ۱۶:۱۵