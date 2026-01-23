امام جمعه یزد: زیر چتر ولایت ملت ایران از آسیب دشمنان در امان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: به برکت این ایام باسعادت، رحمت و عنایت الهی شامل حال ملت ایران شده و توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

وی در بخش نخست خطبه‌ها با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، تقوا را اطاعت از خداوند و پرهیز از گناه دانست و اظهار داشت: تقوا بالاترین نردبان رشد و تعالی انسان و نزدیک‌ترین مسیر برای رسیدن به رضایت الهی است. انسان با تقوا در مسیر حق قرار می‌گیرد و به برکت آن، مشکلات و گرفتاری‌ها و همچنین توطئه‌های دشمنان برطرف می‌شود.

امام جمعه یزد با اشاره به آیه شریفه «إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا»، تأکید کرد: اگر مردم صبر و تقوا پیشه کنند و مطیع فرمان الهی باشند، خداوند آنان را یاری خواهد کرد و هیچ آسیبی از سوی دشمنان به آنان نخواهد رسید و مکر و حیله دشمنان بی‌اثر خواهد شد.

آیت‌الله ناصری با اشاره به سپری شدن ماه رجب و ایام اعتکاف، گفت: به برکت دعاهای معتکفان، فتنه‌های بزرگی از کشور دفع شد و اکنون وارد ماه شعبان شده‌ایم که ماه اعیاد بزرگ و فرصتی دوباره برای توبه و استغفار است.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم وعده داده است کسانی که اهل استغفار هستند، به درگاه الهی مقرب می‌شوند، برکات الهی شامل حالشان می‌شود و در مال، فرزند، قدرت و توان آنان افزایش ایجاد خواهد شد که همه این‌ها از آثار استغفار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت توبه واقعی، تصریح کرد: توبه باید همراه با ترک گناه باشد و انسان نباید دوباره به گناه بازگردد. استغفار باید به یک عادت تبدیل شود؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) با آن عظمت می‌فرمایند که روزانه ۷۰ بار استغفار می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: استغفار موجب دفع بدی‌ها از انسان می‌شود و یکی از این بدی‌ها، فتنه‌هاست. در زمان فتنه‌ها باید چند نکته را مدنظر داشت؛ نخست پناه بردن به خداوند، زیرا دشمن در فتنه‌ها به دنبال فریب است، و دوم داشتن آگاهی و بصیرت، به‌گونه‌ای که هر سخنی شنیده و باور نشود و دشمن به درستی شناخته شود.

دشمن با تحریم و آشوب به‌دنبال ضربه زدن به ایمان مردم است

آیت‌الله ناصری در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به سالروز ولادت امام حسین(ع)، آن حضرت را الگوی همیشگی مسلمانان دانست و گفت: شرایط امروز جهان شباهت زیادی به دوران امام حسین(ع) دارد؛ دشمنان با تمام توان در پی نابودی دین، ایمان و اعتقادات مردم هستند و تلاش می‌کنند جامعه را از خدا دور کرده و به سمت جاهلیت، شیاطین و طاغوت سوق دهند.

وی افزود: دشمنان با ترویج فساد و فحشا در جوامع مختلف به دنبال سلطه بر ملت‌ها هستند و با دخالت در کشورهایی مانند سوریه، لیبی، سودان و دیگر کشورها، منافع و سلطه خود را دنبال می‌کنند.

مردم ایران زیر بار ذلت و سلطه نمی‌روند

امام جمعه یزد با تأکید بر ایمان و عزت ملت ایران تصریح کرد: مردم ایران زیر بار ذلت و سلطه نمی‌روند، چراکه عزت از آنِ خدا و مؤمنان است. دشمنان این حقیقت را برنمی‌تابند و با تحریم، تهدید، مصادره اموال و ایجاد فتنه و آشوب، در پی ضربه زدن به ملت ایران هستند.

وی ادامه داد: ایجاد قحطی، برهم زدن زندگی مردم، فریب افکار عمومی، کشاندن مردم به خیابان‌ها و ایجاد ناامنی، از جمله اهداف دشمنان در فتنه‌هاست و اگر عنایات الهی نبود، خسارت‌های بزرگی به کشور وارد می‌شد.

آیت‌الله ناصری با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی الهی است، گفت: این نظام به لطف خداوند با وجود همه توطئه‌ها حفظ شده و مردم ایران مردمی خدایی هستند که همواره در صحنه حضور داشته‌اند و دشمنان از این مسئله ناراضی و نگران‌ هستند.

وی صبر، مقاومت و بصیرت را عامل حفظ عنایات الهی دانست و تأکید کرد: باید دشمن را بشناسیم، فرزندان خود را آگاه کنیم و در برابر جنگ ترکیبی دشمن هوشیار باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه، گفت: ماندن زیر چتر ولایت موجب مصونیت و نصرت الهی می‌شود و قطع ارتباط با ولایت به معنای قطع ارتباط با خداوند است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مردم در مقابله با فتنه، از نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر کرد و گفت: اقتدار سپاه و نیروهای مسلح در مقابل تمام تحریم‌ها، تهدیدها و ترورها، نقش مؤثر آنان در پاسداری از انقلاب اسلامی را به‌روشنی نشان می‌دهد.