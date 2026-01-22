تساوی خیبر - آلومینیوم و ملوان - فولاد در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار دیگر امروز پنج‌شنبه ۲ بهمن هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال به صورت همزمان و از ساعت ۱۶ پیگیری شد.

تیم های ملوان و فولاد با قضاوت ایمان کهیش و در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم رفتند که حملات دو تیم ثمری نداشت و توپی از خط دروازه‌ها رد نشد تا شاگردان مازیار زارع و حمید مطهری با تساوی راهی رختکن شوند. رامین رضائیان مدافع نیم فصل اول استقلال که به صورت قرضی راهی فولاد شده در نیمه اول برای تیم خود به رفت.

در دیگر بازی همزمان، تیم‌های خیبر و آلومینیوم با قضاوت بیژن حیدری و در ورزشگاه تختی خرم‌آباد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

ابتدا امیرحسین فارسی در دقیقه ۱۲ روی پاس عیسی مرادی خیبر را پیش انداخت اما در دقیقه ۳۳ رحمان جعفری کار را برای آلومینیوم به تساوی کشاند تا مصاف دو تیم در نیمه اول برنده ای نداشته باشد.