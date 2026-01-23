به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یکی از مهم ترین بازی های هفته هفدهم لیگ برتر امروز جمعه ۳ بهمن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میهمان تیم ذوب آهن است. استقلال که در شروع نیم فصل دوم بازیکنان خارجی خود را در اختیار نداشت، هفته گذشته مقابل تراکتور به تساوی بدون گل دست یافت و با توجه به شکست پرسپولیس مقابل فجرسپاسی و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به رقیب دیرینه خود یک رده در جدول صعود کرد و به جایگاه دوم رسید.

ریکاردو ساپینتو در این بازی هم به جز رستم آشورماتوف که در هفته های اخیر همراه با سایر نفرات در تمرینات حاضر بوده دیگر بازیکنان خارجی خود را به طور کامل در اختیار ندارد. منیر الحدادی مهاجم - وینگر مراکشی - اسپانیایی و آنتونیو آدان دروازه بان استقلال روز گذشته خود را به کاروان این تیم رساندند و بعید است که ساپینتو از این دو بازیکن در بازی امروز استفاده کند.

استقلال برای تثبیت جایگاه خود و همچنین رسیدن به صدر جدول باید از این بازی خارج از خانه ۳ امتیاز را کسب کند و هر نتیجه ای جز برد ممکن است باعث نزول آبی ها در جدول شود. در دیدار رفت که در تهران برگزار شد آبی ها به سختی و در دقایق پایانی موفق به کسب امتیاز مقابل حریف خود شدند و بازی با نتیجه پرگل ۳ بر ۳ به پایان رسید.

علاوه بر بازیکنان خارجی (یاسر آسانی، دیدیه اندونگ، داکنز نازون و موسی جنپو) مهران احمدی هافبک مصدوم استقلال هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصدی نرسیده و احتمالا سرمربی پرتغالی آبی ها ریسک نخواهد کرد و از این بازیکن در مصاف با ذوب آهن هم استفاده نمی کند. آخرین باری که احمدی برای استقلال به میدان رفت به دیدار هفته یازدهم مقابل فولاد خوزستان بر می گردد و پس از آن هافبک خلاق آبی ها به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود نبوده است.

ذوب آهن بر خلاف استقلال شرایط خوبی در جدول ندارد و شاگردان قاسم حدادی فر نیم فصل دوم را با شکست ۲ بر صفر خارج از خانه مقابل پیکان آغاز کردند و به رده پانزدهم جدول سقوط کردند تا این تیم پرافتخار اصفهانی برای اولین بار در فصل های اخیر در منطقه سقوط به دسته پایین تر قرار گیرد. ذوب آهن در صورت پیروزی در بازی خانگی امروز می تواند به رده سیزدهم جدول صعود کند.

بر خلاف استقلال که به دلیل پنجره نقل و انتقالاتی بسته نتوانست بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرد، ذوب آهن علیرضا کاظمی را از گل گهر و نیما انتظاری را از پیکان به خدمت گرفت و آریا برزگر و محمدجواد محمدی هم از جمع شاگردان حدادی فر جدا شدند.

در ۵ دیدار اخیر رو در روی دو تیم، هر کدام از تیم ها یکبار پیروز از زمین بازی خارج شده اند و ۳ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این بازی از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.