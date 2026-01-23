آخرین خبر از نحوه برگزاری لیگ برتر والیبال از زبان رئیس فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی درباره آخرین وضعیت برگزاری لیگ برتر والیبال اظهار کرد: ما در ابتدا یک دوره رفت و برگشت برای مسابقات در نظر گرفته بودیم و مُصِر بودیم که این رقابت‌ها تا دهم فروردین‌ماه به پایان برسد، چرا که باید اسامی تیم نماینده ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا و جهان را اعلام می‌کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر قوانین آسیا و جهان از سال ۲۰۲۵، دیگر قهرمان لیگ به‌صورت مستقیم به مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا راه پیدا نمی‌کند. طبق مصوبه جدید، قهرمان لیگ داخلی ابتدا باید در رقابت‌های باشگاه‌های آسیای مرکزی شرکت کند و در صورت قهرمانی، سال بعد مجوز حضور در جام باشگاه‌های آسیا را به دست می‌آورد. به همین دلیل در ماه‌های گذشته همواره با این چالش زمانی مواجه بودیم که چگونه هم نماینده ایران در آسیا را معرفی کنیم و هم تکلیف حضور در جام باشگاه‌های آسیای مرکزی مشخص شود.

رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مسئولان، تصمیم گرفتیم تغییر کوچکی در برنامه ایجاد کنیم که به نظر ما بهترین شرایط را برای برگزاری لیگ فراهم می‌کند. در برنامه اولیه قرار بود دور برگشت مسابقات به‌صورت رفت و برگشت و هر سه روز یک‌بار برگزار شود و سپس بازی‌های پلی‌آف که حساس‌ترین دیدارها برای هواداران است، به‌صورت متمرکز در تهران انجام شود. با توجه به شرایط جوی نامناسب و فشردگی مسابقات، جای این دو مرحله را با هم عوض کردیم.

تقوی افزود: بر این اساس، مسابقات رفت و برگشت به‌صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. قهرمان مرحله رفت و برگشت به‌عنوان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا ۲۰۲۶ معرفی می‌شود. پس از آن، زمان کافی خواهیم داشت تا مرحله پلی‌آف را به‌صورت رفت و برگشت در شهرستان‌ها برگزار کنیم.

وی با اشاره به یک اتفاق مهم در این تصمیم‌گیری گفت: برای اولین بار پس از حدود هفت یا هشت سال، این مجوز داده شد که اگر دو تیم غیرتهرانی به فینال برسند، دیدار نهایی خارج از تهران برگزار شود. این تصمیم هم به مدیریت زمان کمک می‌کند و هم باعث می‌شود بازی‌های پلی‌آف که تعدادشان کمتر و حساسیت‌شان برای هواداران بیشتر است، با کیفیت و جذابیت بالاتری در شهرستان‌ها برگزار شود.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: تغییر جای مرحله پلی‌آف و مسابقات دوره برگشت باعث ایجاد بحث‌های زیادی شد، اما امیدواریم لیگ امسال به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

رئیس فدراسیون والیبال با تأکید بر ضرورت کاهش تغییرات سالانه در نحوه برگزاری لیگ گفت: امیدوارم به مدلی برسیم که هر ساله دچار این حجم از تغییرات نشویم، چرا که این تغییرات قطعاً باعث آزردگی خاطر تیم‌ها می‌شود. البته باید شرایط خاص را هم در نظر گرفت.

تقوی ادامه داد: برای ما اولویت، منافع تیم ملی است. اگر می‌بینید تغییراتی در برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود، به این دلیل است که در برخی مقاطع منافع تیم ملی را در نظر می‌گیریم. امروز که با شما صحبت می‌کنم، مسابقات در شرایطی برگزار می‌شود که بدون حضور تماشاگران است و طبیعتاً اگر هواداران در سالن‌ها حضور داشتند، شاید چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شد.

وی افزود: برای من مهم‌ترین موضوع، حفظ سلامت بازیکنان بود. اینکه بازیکنان به مدت دو ماه، هر سه روز یک‌بار بین شهرهای مختلف ایران جابه‌جا شوند، می‌توانست منجر به آسیب‌دیدگی شود. اگر حتی یک بازیکن کلیدی را از دست بدهیم، تیم ملی در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های مهم سال ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک آسیب جدی می‌بیند. به همین دلیل تمام تمرکز ما در حال حاضر روی تیم ملی است.

رئیس فدراسیون والیبال با قدردانی از باشگاه‌ها گفت: جا دارد از باشگاه‌ها تشکر کنم که شرایط تیم ملی و فدراسیون را به‌خوبی درک کردند. به نظر من، با برگزاری سه بازی به‌صورت متمرکز و در نظر گرفتن یک هفته استراحت، اگر خدای نکرده آسیب‌های جزئی هم برای بازیکنان ایجاد شود، فرصت کافی برای ریکاوری وجود خواهد داشت.

تقوی در پایان خاطرنشان کرد: همه این تصمیمات و نظرات، با این آگاهی اتخاذ شده که شاید بخشی از جامعه را راضی کند و بخشی هم رضایت کامل نداشته باشند، اما هدف اصلی ما حفظ منافع تیم ملی است. تمام پویایی لیگ و خروجی آن برای این است که در نهایت تیم ملی قدرتمندی داشته باشیم و بتوانیم دل مردم را در رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۶ شاد کنیم.