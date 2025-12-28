به گزارش خبرگزاری مهر، سرمایه گذاری بر روی والیبال زنان کشورمان از سال ۲۰۲۴ با عضویت تقوی در کمیته توسعه فدراسیون جهانی والیبال و جذب لی دو هی در قالب پروژه حمایتی FIVB آغاز شد و با جوانگرایی اصولی و اضافه کردن بازیکنان با تجربه‌تر در برخی از مسابقات با تعیین شاخص‌های فنی از سوی سرمربی کره‌ای روند صعودی خوبی را در پیش گرفت و در سال ۲۰۲۵ به قهرمانی در آسیای مرکزی منجر به کسب نخستین مدال طلایی که از سوی فدراسیون جهانی والیبال به رسمیت شناخته شد، گردید.

تیم ملی والیبال زنان کشورمان با کسب این قهرمانی صعود پانزده پله‌ای در رده بندی جهانی تجربه کرد و پس از کسب دو مدال برنز بازی‌های کشورهای اسلامی و طلای بازی‌های آسیایی جوانان، رویدادهای بین المللی زنان در سال ۲۰۲۵ به پایان رسید.

در ادامه با مذاکره و توافق سید میلاد تقوی با مجموعه مدیریتی کاله، تیم ملی والیبال زنان کشورمان با شالکه تیم ملی زیر ۱۸ سال با نام و حمایت شرکت ماجان در لیگ برتر زنان ایران در فصل ۱۴۰۴ شرکت کرد تا بازیکنان این تیم تجربه لازم برای مسابقات برون مرزی کسب کنند و به هماهنگی مد نظر سرمربی دست یابند. شاگردان لی دو هی در پایان دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر زنان در جایگاه دوم جدول گروه اول قرار گرفتند.

پس از اعلام برنامه رویدادهای والیبال آسیا و آسیای مرکزی، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در نشستی با لی دو هی سرمربی کره‌ای تیم ملی والیبال زنان ایران، ضمن بررسی نتایج و عملکرد این تیم در سال ۲۰۲۵ و بررسی روند آماده سازی، برنامه آماده سازی تیم ملی والیبال زنان کشورمان و هدف گذاری برای رویدادهای سال ۲۰۲۶ را تدوین کرد که سید میلاد تقوی با تقدیر از تلاش‌ها و دستاوردهای لی دو هی و شاگردانش اعلام کرد، فدراسیون والیبال تمام قد از برنامه‌های آماده سازی تیم ملی زنان و ادامه سرمایه گذاری در این بخش حمایت خواهد کرد و از لی خواست برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف کوتاه مدت تبدیل کردن سال ۲۰۲۶ به سال طلایی و درخشش زنان والیبال کشورمان تمام تلاش خود را انجام دهد و فدراسیون هم تمام خواسته‌های آنها را عملی خواهد کرد.

در ادامه سرمربی تیم ملی والیبال زنان کشورمان نیز با ابراز رضایت از وضعیت موجود و روند طی شده، از رئیس فدراسیون والیبال بابت همه حمایت‌هایش تشکر کرد و قول داد خودش و شاگردانش تمام تلاش خود را برای خلق سال ویژه و طلایی (۲۰۲۶) برای والیبال زنان انجام دهند.

بر این اساس در پایان لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۴، تمرینات آماده سازی تیم ملی زنان کشورمان در دو رده بزرگسالان و زیر ۱۸ سال به منظور آمادگی هر چه بیشتر برای شرکت در رویدادهای ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

بر اساس این برنامه، زنان والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ در پنج رویداد رسمی و بین المللی زیر شرکت خواهند کرد:

کاپ زنان آسیا ۲۰۲۶: از ۱۶ تا ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۵ در کاندون فیلیپین

مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶: از دهم تا شانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۵ در ناخون راتچاسیما تایلند

مسابقات قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶: از ۳۰ مرداد تا هشت شهریور سال ۱۴۰۵ در تیانجین چین (نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸)

مسابقات والیبال زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶: از ۲۵ تا ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۵ در شهرهای آئیچی و ناگویا کشور ژاپن

مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۶

همچنین حضور در دو رویداد لیگ قهرمانان زنان آسیای مرکزی در مالدیو و لیگ قهرمانان زنان آسیا در کره جنوبی از جمله رویدادهایی است که نماینده باشگاهی زنان والیبال ایران تا پیش از آغاز مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا ۲۰۲۶ می‌بایست در آن شرکت کنند.

بر این اساس برگزاری دو اردوی آمادگی در کره جنوبی و همچنین اردوی یک هفته‌ای در فیلیپین و برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم‌های ملی کشورهایی که در رده بندی فدراسیون جهانی بالاتر از تیم ملی والیبال زنان ایران قرار دارند، از جمله برنامه‌های تیم ملی در سال ۲۰۲۶ خواهد بود که با دستور تقوی در دستور کار قرار گرفت.