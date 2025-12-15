به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، با پایان رویدادهای بین‌المللی والیبال ایران و کسب ۱۰ مدال طلا و ۲ نقره و سه برنز در ۳۶ رویداد جهانی، آسیایی و آسیای مرکزی، جلسه مدیران کمیته‌ها و بخش‌های مختلف فدراسیون، به ریاست سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، از ساعت ۱۰ صبح امروز (دوشنبه ۲۴ آذرماه) در فدراسیون با حضور مسئولین فدراسیون و مدیران کمیته‌ها برگزار شد.

در این جلسه که معمولاً به صورت دوره‌ای با هدف بررسی عملکرد کمیته‌ها و برنامه‌ریزی و ساختارمند کردن هرچه بهتر فدراسیون در ابعاد اجرایی و اداری برگزار می‌شود، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، با ابراز تقدیر و تشکر از تلاش پرسنل فدراسیون در ۹ ماه سال جاری در راستای تحقق اهداف و موفقیت‌های والیبال کشور، اظهار داشت: جلسه امروز کمی با جلسات قبلی متفاوت است و شفاف‌تر خواهیم بود. از آنجایی که همه تعهد به کارهای خود دارند، باید شفاف‌تر صحبت کنیم. خودم را کارمند ساده فدراسیون والیبال می‌دانم، اما در جاهایی احساس می‌کنم که کم‌توجهی من به تحکم قوانین و رعایت آنها، منجر به آسیب والیبال شده است. بنابراین با طرح این سوال که چقدر از کار خودتان راضی هستید؟ صحبت‌هایم را شروع می‌کنم.

وی ادامه داد: عمده کار اجرایی فدراسیون بر عهده شما است، چون همه ما دور یک میز بوده و یک تیم هستیم. بیش از یک سال و نیم از حضور من در فدراسیون والیبال به عنوان رئیس گذشته است. اتفاقات بسیار خوبی در این مدت رقم خورده و مردم با والیبال آشتی کردند که صمیمانه از زحمات همه تقدیر و تشکر می‌کنم، اما آیا باید در باد این پیروزی‌ها بخوابیم؟

تقوی خاطرنشان کرد: فدراسیون والیبال امروز با ۱۰ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز عملکرد خوبی در سال ۱۴۰۴ در میادین بین‌المللی داشت، ولی من به عنوان رئیس فدراسیون والیبال با توجه به اهداف ترسیم‌شده، از روند اجرایی برنامه و آرمان‌ها راضی نیستم و معتقدم باید بیشتر و بهتر کار کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: بسیار به مشورت اعتقاد دارم و در امور مختلف مشاورهای زیادی به صورت رسمی و غیررسمی دارم، اما بیش از سه نفر را واقعاً پویا و فعال نمی‌بینم. مشاور یعنی حواسش به فدراسیون و رئیس فدراسیون باشد و در مسیری که برایش تعیین کردیم حرکت کند و نکات را تذکر دهد. مشاور یعنی فردی که اگر من هم دعوتش نکردم، حواسش به حوزه مشاوره خودش باشد. اگر قرار باشد که من همه را دعوت کنم، پس کمیته‌ها چه‌کاره هستند؟

وی ادامه داد: به عنوان مثال، مشاور در امور مسابقات باید تورنمنت‌ها را رصد کند و نقاط ضعف و قوت آنها را به من گزارش کند. بنابراین در احکام مشاورین و کمیته‌ها تجدیدنظر خواهیم کرد و این جلسه را گذاشتیم که مسائل را مطرح کنم تا کسی گلایه نکند. مشکلات کمیته‌ها را در این نشست مطرح می‌کنیم و تا پایان سال فرصت می‌دهیم که مشکلات برطرف شود. افرادی که نیامدند هم قطعاً باید پاسخگو باشند. اگر رئیس کمیته‌ای فرصت نمی‌کند که دو یا سه جلسه شرکت کند، نباید از مسائل مطرح‌شده دلگیر شود.

تقوی گفت: فرصت بسیار کمی داریم. آرمان‌ها تعیین شده است، اما همه مشغول امور روزمره هستند. کارمند ساده هم کار روزمره را انجام می‌دهد و نیاز به یال و کوپال ندارد. باید با پذیرش کمبودها و کاستی‌ها، به جای گلایه، برای پیشبرد کارها تلاش کنیم. خواهشم این است که با همت و تلاش بیشتری کار کنید.

رئیس فدراسیون والیبال، افزود: هفته گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شدیم. اشتباه بزرگی است که فدراسیون وابسته به یک نفر باشد. کمیته منابع انسانی تشکیل دادیم و دکتر مونسان ریاست آن را بر عهده دارد. تصمیماتی در این کمیته گرفته شده است و من به عنوان رئیس یا موافق هستم یا مخالف، اما تمکین می‌کنم. وقتی یک مصوبه لازم‌الاجراست و بخش‌های مالی و اجرایی در آن دخیل هستند، باید اجرا شود؛ نه اینکه یک ماه بعد از ابلاغ، هنوز اجرا نشده باشد.

تقوی اظهار داشت: امروز فدراسیون والیبال به عنوان بهترین رشته ورزش تیمی کشور است و نتایج حاصل‌شده مرهون زحمات شما و خانواده والیبال است. من این را متوجه می‌شوم، اما آیا بس است؟ آیا کافی است؟ این جمع ظرفیت بسیار بیشتری دارد. چرا هنوز برخی از کارها به موقع انجام نمی‌شود؟

وی ادامه داد: امروز تعارفات را کنار می‌گذاریم و دنبال مقصر نمی‌گردیم. هر اشتباهی در فدراسیون صورت گیرد، من مقصر هستم و هر اتفاق خوبی انجام شود، نتیجه زحمات شما است. من دنبال مقصر نمی‌گردم. توجیه نکنید و اگر خدای نکرده کم‌کاری شده، رفع کنید و اگر ایرادات ساختاری هست، باید مسیر را اصلاح کنیم؛ نه اینکه منتظر باز شدن یک کوچه بن‌بست بمانیم.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: باید به تمامی اهدافی که ترسیم کرده‌ایم برسیم و برنامه‌هایی که اعلام کرده‌ایم را به مرحله اجرا برسانیم. به تمامی مدیران کمیته زمان می‌دهیم برنامه سال آینده خود را تا پایان دی‌ماه ارائه دهند و گزارش عملکرد آنها توسط کمیته ارزیابی بررسی خواهد شد. نمی‌خواهم بعداً جای گلایه‌ای باشد. در صورت عدم تغییر در روند امور مربوطه و حرکت نکردن در راستای تحقق آرمان‌های ترسیم‌شده و ایجاد پویایی بیشتر و خروج از روزمرگی، من بین رفاقت و همکاری‌ام با مدیران کمیته‌های فدراسیون، رفاقتم را انتخاب خواهم کرد و مجبور تغییرات و اصلاحات خواهیم شد.