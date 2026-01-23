برتری پرگل فولاد هرمزگان برابر ایران زمین ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، تیم فولاد هرمزگان در سالن فجر بندرعباس میزبان تیم ایران زمین ملارد بود که این دیدار با برتری پرگل پنج بر صفر شاگردان کلثوم دارا به پایان رسید.

بانوان فولاد هرمزگان در این مسابقه با ارائه یک بازی منسجم و هجومی، از ابتدا کنترل جریان مسابقه را در اختیار گرفتند و موفق شدند توسط سحر زمانی، فرشته کریمی، طیبه ایرانی، آدینه حسن زاده و الهه شهلایی پنج بار دروازه حریف را باز کنند.

این پیروزی پرگل، فولاد هرمزگان را به امتیاز ۲۹ رساند تا این تیم، در جایگاه سوم جدول رده بندی باقی بماند و همچنان در کورس تعقیب صدر جدول قرار داشته باشد.

تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان در هفته چهاردهم رقابت ها، در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم مس رفسنجان خواهد رفت.