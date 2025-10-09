بانوان فولاد هرمزگان با شکست پالایش نفت اصفهان به جمع مدعیان پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه از هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور تیم فولاد هرمزگان توانست با نتیجه ۳ بر صفر میزبان خود پالایش نفت اصفهان را شکست دهد. در این دیدار فرشته خسروی و نسیمه غلامی دو بار برای فولاد هرمزگان گلزنی کردند.

نماینده هرمزگان با این پیروزی ارزشمند سومین برد پیاپی خود را در لیگ برتر به‌ دست آورد و با ۹ امتیاز و یک دیدار معوقه در مکان پنجم جدول دوازده‌ تیمی این رقابت‌ها قرار گرفت.

دختران فولاد هرمزگان در دیدار معوقه خود هفته آینده در سالن فجر بندرعباس میزبان تیم قدرتمند گلبرگ تاکستان خواهند بود تیمی که در این هفته با نتیجه پرگل ۵ بر یک ملی حفاری اهواز را شکست داد.

در سایر دیدارهای این هفته مس رفسنجان با نتیجه ۳ بر ۲ هیأت خراسان رضوی را مغلوب کرد، مس کرمان ۳ بر صفر از سد پالایش نفت آبادان گذشت، نفت امیدیه ۲ بر صفر ایران‌ زمین ملارد را شکست داد و استقلال تهران نیز با نتیجه ۵ بر صفر سپاهان اصفهان را از پیش رو برداشت.

بر اساس جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال بانوان تا پایان هفته چهارم، تیم‌های استقلال تهران، مس کرمان، پالایش نفت آبادان، گلبرگ تاکستان و فولاد هرمزگان هر کدام با ۹ امتیاز و بر اساس تفاضل گل در رده‌های اول تا پنجم جدول قرار دارند.