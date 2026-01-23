تارتار مُچ قربانی را در کرمان خواباند/ شمس آذر در تساوی رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار همزمان هفته هفدهم لیگ برتر امروز جمعه ۳ بهمن و از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شد که تیم‌های گل‌گهر - فجر سپاسی و چادرملو - شمس آذر مقابل هم قرار گرفتند. در پایان، تیم گل گهر موفق شد با ۲ گل فجرسپاسی را شکست دهد و مصاف چادرملو و شمس آذر هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیدار اول که در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار شد، شاگردان مهدی تارتار و پیروز قربانی با ارائه بازی متعادل در نیمه اول موفق به باز کردن دروازه یکدیگر نشدند. قضاوت این بازی بر عهده فرهاد امینی بود و توپ در نیمه نخست بیشتر در میانه های زمین در گردش بود و فرصت‌های محدود برای گلزنی روی دروازه ها ایجاد شد تا بازی با تساوی بدون گل در نیمه اول خاتمه یابد.

در مسابقه همزمان دیگر، چادرملو در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان شمس آذر بود. شاگردان سعید اخباری و وحید رضایی تلاش کردند کنترل بازی را در دست بگیرند اما در نیمه نخست موقعیت‌های ایجاد شده به گل تبدیل نشد. داور این مسابقه، شهاب محمدی، نظارت دقیقی بر جریان بازی داشت و نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با پایان نیمه اول، در هر دو بازی تیم‌ها فرصت‌های محدودی برای گلزنی داشتند و نیمه دوم می‌تواند تعیین‌کننده برنده این مسابقات باشد.

پیروزی گل گهر و صعود به رده پنجم جدول

تیم فوتبال گل گهر بازی را در نیمه دوم بهتر آغاز کرد و به ترتیب در دقایق ۴۹ و ۶۵ مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی موفق شدند دروازه فجرسپاسی را باز کنند تا شاگردان مهدی تارتار با کسب سه امتیاز این بازی خانگی ۲۹ امتیازی شوند و به رده پنجم جدول صعود کنند. تیم فجرسپاسی هم ۲۱ امتیازی باقی ماند.

تساوی دیگر برای شمس آذر

در نیمه دوم مصاف چادرملو و شمس آذر شاگردان سعید اخباری از امتیاز میزبانی بهره نبردند و حملات این تیم راهی به سمت دروازه شمس آذر نداشت و شاگردان وحید رضایی موفق به کسب یک امتیاز خارج از خانه شدند. با این تساوی تعداد بازی های این فصل شمس آذر که با نتیجه تساوی به پایان رسیده به عدد ۱۲ رسید که به نوع خود یک رکورد جدید در فوتبال ایران محسوب می شود.

تیم چادرملو با ۲۶ امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت و شمس آذر هم ۱۵ امتیازی شد.