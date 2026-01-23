برف دست سازمان لیگ را رو کرد؛ از کمبود توپ رنگی تا درآمدن صدای نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در حالی از ساعت ۱۴ امروز جمعه در هفته هفدهم لیگ برتر برگزار شد که بارش شدید برف در ورزشگاه پاس اکباتان باعث تغییر رنگ توپ مسابقه شد.

* نیمه دوم این دیدار در حالی پیگیری شد که بارش شدید برف باعث سفیدپوش شدن چمن ورزشگاه شد تا موعود بنیادی‌فرد داور مسابقه تصمیم به برگزاری ادامه بازی با توپ نارنجی گرفت اما تعداد این توپ ها تنها ۳ عدد بود.

* پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس که دروازه اش ۳ بار توسط بازیکنان سپاهان تهدید شد از عملکرد مدافعان این تیم ناراضی بود و با فریادهایش خواستار تمرکز آنها روی دفاع تیمی بود.

* مرتضی پورعلی‌گنجی مدافع پرسپولیس دو بار توسط آلوز و حاجی عیدی دریبل شد که همین موضوع دلخوری او از هافبک های پرسپولیس را داشت.