تساوی کِسِل کننده استقلال و ذوب آهن در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال ذوب آهن و استقلال در هفته هفدهم لیگ برتر امروز جمعه ۳ بهمن و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت میثم حیدری و در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب ذوب آهن:

داود نوشی صوفیانی، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، پدرام قاضی پور، جلال الدین علی محمدی، حسن شوشتری، پویا مختاری (۳۶-نیما انتظاری)، سبحان خاقانی (کارت زرد)، محمد علی خالدی و علیرضا کاظمی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گورزی، صالح حردانی(کارت زرد)، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان

شروع بازی و اولین حمله برای استقلال

بازیکنان استقلال بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۴ روی ارسال توپ از سمت چپ توسط حسین گودرزی به محوطه جریمه ذوب ذوب آهن، توپ به پای روزبه چشمی برخورد کرد اما با واکنش به موقع نوشی صوفیانی توپ وارد دروازه میزبان نشد.

در ۲۰ دقیقه ابتدایی این بازی موقعیت خطرناکی روی دروازه ها ایجاد نشد و بیشتر توپ بین بازیکنان دو تیم در جریان بود.

فرصت سوزی جانشین آسانی در محوطه جریمه ذوب آهن

اسماعیل قلی زاده در دقیقه ۲۵ با ارسال توپ به محوطه جریمه، محمدحسین اسلامی را صاحب توپ کرد و در حالی که هیچ یک از مدافعان ذوب آهن او را احاطه نکرده بودند او تصمیم گرفت تا با سر به توپ ضربه بزند و توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه نوشی صوفیانی به بیرون رفت.

رزاقی نیا قدر پاس کوشکی را ندانست

بازیکنان استقلال روی یک ضد حمله در دقیقه ۳۲ به سمت دروازه ذوب آهن نزدیک شدند و علیرضا کوشکی با نفوذ به محوطه جریمه این تیم با پاسی رو به عقب، امیرمحمد رزاقی نیا را در موقعیت گلزنی قرار داد اما این بازیکن با بی دقتی توپ را به بیرون فرستاد تا جدی ترین فرصت گلزنی برای شاگردان ساپینتو از دست رود.