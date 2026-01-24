دستور پادشاه اردن به ارتش و نیروهای مسلح این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله دوم پادشاه اردن دستور بازسازی ساختار ارتش و تهیه راهبرد فراگیر برای تحقق تحول بنیادی در نیروهای مسلح این کشور طی سه سال آتی را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، راهبرد جدید ارتش اردن بر پایه توانمند کردن نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با تهدیدات و تغییرات سریعی است که تحولات مربوط به تکنولوژی و فناوری آنها را به وجود می آورند.

پادشاه اردن تاکید کرد: ما به مجهز کردن و آموزش نیروهای مسلح خود در زمینه روش های جنگ نوین ادامه می دهیم تا در بالاترین سطح از آمادگی باقی بمانند.

وی اضافه کرد: ما می خواهیم نیروهای مسلح اردن قدرت کافی برای محافظت از مراکز راهبردی و عملیاتی را داشته باشد و از تکنولوژی های مدرن دفاعی استفاده کند.