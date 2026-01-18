درخواست ترامپ از نتانیاهو برای عضویت در شورای صلح غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته به عضویت شورای به اصطلاح صلح نوار غزه درآید.

وی همچنین از سران بیش از ۵۰ کشور خواسته عضو این شورا شوند. گزارش های رسمی حاکی از آن است که آرژانتین، کانادا، فرانسه، آلمان، استرالیا، بحرین، مصر و ترکیه این درخواست ترامپ را دریافت کرده اند اما هنوز هیچ پاسخ رسمی در این خصوص داده نشده است. وزارت خارجه اردن نیز اعلام کرد که ترامپ از عبدالله دوم پادشاه این کشور برای این عضویت دعوت کرده است.

با اعلام عضویت افرادی نظیر داماد ترامپ، وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف در این شورا منتقدان ترامپ اعلام کردند که آمریکا بعد از به دست گرفتن کنترل شورای امنیت سازمان ملل به دنبال تکرار همین الگو در قبال شورای صلح غزه است.