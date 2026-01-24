«صبای خلیج فارس» همراه با «ایران جان»؛ از هرمزگان بشنوید

به گزارش خبرنگار مهر، ویژهبرنامه «صبای خلیج فارس» در قالب پویش ملی «ایران جان، هرمزگان ایران» بهصورت کاری مشترک از رادیو صبا و صدای مرکز هرمزگان روی آنتن میرود؛ برنامهای با رویکرد هویتمحور که مخاطبان را با ظرفیتها و داشتههای فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان همراه میکند.
آزاده شاهرخمهر تهیهکننده این ویژهبرنامه با اشاره به اهداف تولید «صبای خلیج فارس» به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با هدف معرفی هرمزگان در چارچوب پویش ملی ایران جان طراحی شده و تلاش دارد با زبانی ساده، شاد و مردمی، گوشهای از زیباییها و ظرفیتهای این استان را به شنوندگان سراسر کشور معرفی کند.
وی با تأکید بر اهمیت پخش مشترک این برنامه افزود: همکاری رادیو صبا و صدای مرکز هرمزگان این امکان را فراهم کرده تا از ظرفیتهای بومی، نگاه محلی و تجربههای رسانهای ۲ شبکه استفاده شود و برنامهای منسجم و اثرگذار روی آنتن برود.
شاهرخمهر با اشاره به بخشهای مختلف این ویژهبرنامه بیان کرد: در «صبای خلیج فارس» به معرفی جاذبههای گردشگری استان هرمزگان، از جمله سواحل، جزایر، طبیعت منحصربهفرد و فضاهای کمتر شناختهشده پرداخته میشود. همچنین آداب و رسوم، آیینهای بومی، فرهنگ عامه، موسیقی محلی و سبک زندگی مردم جنوب از دیگر محورهای محتوایی این برنامه است که در قالب روایت، گفتگو و بخشهای متنوع رادیویی ارائه میشود.
تهیهکننده «صبای خلیج فارس» فضای شاد و صمیمی برنامه را یکی از ویژگیهای اصلی آن دانست و گفت: تلاش کردهایم فضایی گرم و تعاملی ایجاد کنیم تا مخاطب ضمن همراهی با برنامه، ارتباط نزدیکتری با فرهنگ و مردم هرمزگان برقرار کند.
وی در پایان یادآور شد: هدف نهایی این ویژهبرنامه، تقویت حس تعلق ملی، معرفی شایسته ظرفیتهای هرمزگان و همراهی با جریان ملی ایران جان است؛ جریانی که بر هویت، همدلی و شناخت متقابل استانهای کشور تأکید دارد.
ویژهبرنامه «صبای خلیج فارس» به مدت یک هفته هرشب ساعت ۲۲ به تهیهکنندگی آزاده شاهرخمهر، با مشارکت رادیو صبا و صدای مرکز هرمزگان، مخاطبان را به سفری شنیداری در دل فرهنگ، آیینها و جاذبههای جنوب ایران دعوت میکند.
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