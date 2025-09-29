به گزارش خبرگزاری مهر، سومین پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» با همکاری رادیو صبا و صدای مرکز فارس آغاز شد.
این پویش همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، شاعر بزرگ و جاودانه ایران، از ۲۰ مهر آغاز شده و تا شب یلدا ادامه دارد. هدف اصلی این پویش، گرامیداشت این شاعر بزرگ ایرانی و بازخوانی غزلهای او توسط علاقمندان است.
حمیدرضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا وی ضمن تأکید بر اهمیت این رویداد فرهنگی گفت: حافظ یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگ و ادب ایران است و پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» فرصتی است تا صدای این شاعر ماندگار، نه تنها در گوشها بلکه در دلها طنینانداز شود. در ۲ دوره گذشته این پویش، بیش از ۲۵۰۰ خوانش مردمی با قابلیت داوری به دست ما رسید که این استقبال فوقالعاده نشاندهنده علاقهمندی عمیق مردم به حافظ و ادبیات اصیل ایرانی است.
نقش کلیدی همکاری رادیو صبا و صدای مرکز فارس
افتخاری در ادامه به اهمیت همکاری با صدای مرکز فارس اشاره کرد و توضیح داد: خوشبختانه مدیر مرکز فارس نگاه مثبتی برای هم افزایی های رسانه دارد و این نگاه کمک کرد که تفاهمنامه برگزاری مشترک این پویش بدون کمترین مشکلی منعقد شود تا پویش به شکلی فراگیرتر برگزار شود.
وی ادامه داد: استان فارس زادگاه حافظ است و همکاری با صدای مرکز این استان باعث می شود تا این پویش از لحاظ کیفی و کمی ارتقا پیدا کند. حضور صدای مرکز فارس در کنار رادیو صبا فرصتی است برای معرفی هر چه بهتر این پویش که تلاش دارد میراث فرهنگی و ادبی این خطه کهن به سراسر کشور معرفی کند. این همکاری مشترک، افزون بر گسترش دامنه مخاطبان، پیوند میان مراکز رسانهای سراسری و استانی را که از اهداف مهم سند تحول سازمان صداوسیما است مستحکمتر خواهد کرد.
مدیر رادیو صبا درباره فعالیتهای مرتبط در دورههای قبلی پویش توضیح داد:سال گذشته مجموعه تصویری ویژهای شامل اجرای حافظخوانی ۴۰ نفر از مخاطبانی که در نخستین دوره پویش شرکت کرده بودند، تولید و منتشر شد. این مجموعه با بازخوردهای بسیار مثبت همراه بود و نشان داد که این پویش توانسته است تعامل بین مخاطب و ادبیات حافظ را به شکلی نوین و جذاب برقرار کند. اینک نیز دومین مجموعه تصویری در حال تولید است.
وی افزود:امسال نیز افتتاحیه پویش صباخوانی غزلهای حافظ با ویژهبرنامهای مشترک از رادیو صبا و صدای مرکز فارس به صورت زنده و همزمان با رویداد ملی ایران جان، فارس ایران از آرامگاه حافظ راهاندازی میشود. این اقدام فرهنگی، فضایی خاص و نزدیک به اصل فرهنگ حافظ را برای مخاطبان فراهم میآورد و مشارکت آنان را در این رویداد هنری و فرهنگی افزایش میدهد.
همزمانی پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» و «ایران جان، فارس ایران»
افتخاری درباره همزمانی این پویش با دیگر رویداد فرهنگی رسانه ملی، عنوان کرد: پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» همزمان با پویش ملی «ایران جان، فارس ایران» برگزار میشود که هدف از آن معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان فارس است. این همزمانی، امکان ایجاد همافزایی رسانهای و فرهنگی را فراهم کرده و میتواند ظرفیتهای این استان و میراث ارزشمند حافظ را بیش از پیش به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.
وی افزود: این دو رویداد فرهنگی در کنار هم نمادی از عزم جدی رسانه ملی برای ارتقای سطح آگاهیهای فرهنگی، ترویج ادبیات فاخر ایرانی و تقویت هویت ملی است. همکاری با صدای مرکز فارس، که خود یکی از مراکز مهم تولید محتوا در رسانه ملی است، باعث میشود تا این اهداف با کیفیت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
اهمیت مشارکت مردمی و ارسال آثار
مدیر شبکه رادیویی صبا با تأکید بر نقش مشارکت فعال مردم در موفقیت پویش، تاکید کرد: یکی از ویژگیهای بارز این پویش، مشارکت گسترده مردمی است که موجب ایجاد یک فضای تعاملی و زنده میان مخاطبان و فرهنگ حافظ میشود. دعوت میکنیم همه علاقهمندان به ادبیات فارسی و شعر حافظ آثار خود را تا نیمه آذر از طریق سامانه «هدهد» رادیو صبا ارسال کنند و در این رویداد فرهنگی سهیم باشند.
افتخاری در پایان به برنامههای آینده رادیو صبا در زمینه همکاریهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: رادیو صبا به دنبال توسعه همکاریهای خود با مراکز استانی و تولید برنامههای مشترک فرهنگی و هنری است. این روند باعث افزایش کیفیت محتوا، تنوع موضوعات و جذب مخاطبان بیشتر خواهد شد. تبادل تجربیات میان مراکز مختلف رسانهای، در نهایت به توسعه فرهنگ و هنر کشور کمک خواهد کرد و باعث ایجاد آثار ماندگار فرهنگی میشود.
