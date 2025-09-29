  1. هنر
پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» با همکاری رادیو صبا و صدای مرکز فارس

رادیو صبا و صدای مرکز فارس با امضای تفاهم‌نامه‌ای رسمی همکاری خود را برای برگزاری سومین دوره پویش مردمی «صباخوانی غزل‌های حافظ» را کلید زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» با همکاری رادیو صبا و صدای مرکز فارس آغاز شد.

این پویش همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، شاعر بزرگ و جاودانه ایران، از ۲۰ مهر آغاز شده و تا شب یلدا ادامه دارد. هدف اصلی این پویش، گرامی‌داشت این شاعر بزرگ ایرانی و بازخوانی غزل‌های او توسط علاقمندان است.

حمیدرضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا وی ضمن تأکید بر اهمیت این رویداد فرهنگی گفت: حافظ یکی از بزرگ‌ترین نمادهای فرهنگ و ادب ایران است و پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» فرصتی است تا صدای این شاعر ماندگار، نه تنها در گوش‌ها بلکه در دل‌ها طنین‌انداز شود. در ۲ دوره گذشته این پویش، بیش از ۲۵۰۰ خوانش مردمی با قابلیت داوری به دست ما رسید که این استقبال فوق‌العاده نشان‌دهنده علاقه‌مندی عمیق مردم به حافظ و ادبیات اصیل ایرانی است.

نقش کلیدی همکاری رادیو صبا و صدای مرکز فارس

افتخاری در ادامه به اهمیت همکاری با صدای مرکز فارس اشاره کرد و توضیح داد: خوشبختانه مدیر مرکز فارس نگاه مثبتی برای هم افزایی های رسانه دارد و این نگاه کمک کرد که تفاهم‌نامه برگزاری مشترک این پویش بدون کمترین مشکلی منعقد شود تا پویش به شکلی فراگیرتر برگزار شود.

وی ادامه داد: استان فارس زادگاه حافظ است و همکاری با صدای مرکز این استان باعث می شود تا این پویش از لحاظ کیفی و کمی ارتقا پیدا کند. حضور صدای مرکز فارس در کنار رادیو صبا فرصتی است برای معرفی هر چه بهتر این پویش که تلاش دارد میراث فرهنگی و ادبی این خطه کهن به سراسر کشور معرفی کند. این همکاری مشترک، افزون بر گسترش دامنه مخاطبان، پیوند میان مراکز رسانه‌ای سراسری و استانی را که از اهداف مهم سند تحول سازمان صداوسیما است مستحکم‌تر خواهد کرد.

مدیر رادیو صبا درباره فعالیت‌های مرتبط در دوره‌های قبلی پویش توضیح داد:سال گذشته مجموعه تصویری ویژه‌ای شامل اجرای حافظ‌خوانی ۴۰ نفر از مخاطبانی که در نخستین دوره پویش شرکت کرده بودند، تولید و منتشر شد. این مجموعه با بازخوردهای بسیار مثبت همراه بود و نشان داد که این پویش توانسته است تعامل بین مخاطب و ادبیات حافظ را به شکلی نوین و جذاب برقرار کند. اینک نیز دومین مجموعه تصویری در حال تولید است.

وی افزود:امسال نیز افتتاحیه پویش صباخوانی غزل‌های حافظ با ویژه‌برنامه‌ای مشترک از رادیو صبا و صدای مرکز فارس به صورت زنده و همزمان با رویداد ملی ایران جان، فارس ایران از آرامگاه حافظ راه‌اندازی می‌شود. این اقدام فرهنگی، فضایی خاص و نزدیک به اصل فرهنگ حافظ را برای مخاطبان فراهم می‌آورد و مشارکت آنان را در این رویداد هنری و فرهنگی افزایش می‌دهد.

همزمانی پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» و «ایران جان، فارس ایران»

افتخاری درباره همزمانی این پویش با دیگر رویداد فرهنگی رسانه ملی، عنوان کرد: پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» همزمان با پویش ملی «ایران جان، فارس ایران» برگزار می‌شود که هدف از آن معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان فارس است. این همزمانی، امکان ایجاد هم‌افزایی رسانه‌ای و فرهنگی را فراهم کرده و می‌تواند ظرفیت‌های این استان و میراث ارزشمند حافظ را بیش از پیش به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.

وی افزود: این دو رویداد فرهنگی در کنار هم نمادی از عزم جدی رسانه ملی برای ارتقای سطح آگاهی‌های فرهنگی، ترویج ادبیات فاخر ایرانی و تقویت هویت ملی است. همکاری با صدای مرکز فارس، که خود یکی از مراکز مهم تولید محتوا در رسانه ملی است، باعث می‌شود تا این اهداف با کیفیت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

اهمیت مشارکت مردمی و ارسال آثار

مدیر شبکه رادیویی صبا با تأکید بر نقش مشارکت فعال مردم در موفقیت پویش، تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های بارز این پویش، مشارکت گسترده مردمی است که موجب ایجاد یک فضای تعاملی و زنده میان مخاطبان و فرهنگ حافظ می‌شود. دعوت می‌کنیم همه علاقه‌مندان به ادبیات فارسی و شعر حافظ آثار خود را تا نیمه آذر از طریق سامانه «هدهد» رادیو صبا ارسال کنند و در این رویداد فرهنگی سهیم باشند.

افتخاری در پایان به برنامه‌های آینده رادیو صبا در زمینه همکاری‌های فرهنگی اشاره کرد و افزود: رادیو صبا به دنبال توسعه همکاری‌های خود با مراکز استانی و تولید برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری است. این روند باعث افزایش کیفیت محتوا، تنوع موضوعات و جذب مخاطبان بیشتر خواهد شد. تبادل تجربیات میان مراکز مختلف رسانه‌ای، در نهایت به توسعه فرهنگ و هنر کشور کمک خواهد کرد و باعث ایجاد آثار ماندگار فرهنگی می‌شود.

