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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

انهدام باند مالخران و کشف ۷۷ دستگاه تلفن همراه مسروقه

انهدام باند مالخران و کشف ۷۷ دستگاه تلفن همراه مسروقه

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان طی دو عملیات جداگانه باند مالخران را به همراه ۷۷ گوشی گرانقیمت و لوکس که قصد خروج آن از کشور را داشتند شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران چهری اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر ارسال گوشی های تلفن همراه مسروقه از سطح استان های مرکزی کشور به ویژه تهران بزرگ به یکی از پایانه های مرزی و در نهایت انتقال به کشور همسایه توسط باندی از مالخران حرفه ای تلفن همراه پیگیری ویژه موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت های به عنف قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و کارآگاهی یکی از سرکردگان اصلی باند مذکور با هویت معلوم شناسایی و در رصد لحظه ای مشخص شد که نامبرده با یک دستگاه خودرو سمند در حال حرکت به سمت پایانه مرزی شرق کشور می باشد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: با اقدام به موقع تیم های عملیاتی، فرد مذکور به همراه تعداد ۴۴ دستگاه گوشی همراه لوکس و گرانقیمت مسروقه دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سه نفردیگر از همدستان وی نیز قصد انتقال تعداد قابل توجهی گوشی تلفن همراه مسروقه از مرز یاد شده را دارند.

وی تصریح کرد: کارآگاهان با راهنمایی متهم پرونده، مخفیگاه همدستان وی را در یکی از استان های جنوب شرقی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه ضمن دستگیری کلیه افراد تعداد ۳۳ دستگاه گوشی مسروقه نیز از محل اختفاء آنها کشف کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به همراه متهمین تحویل مراجع قضایی شد، خاطرنشان کرد: در نهایت کلیه گوشی های مکشوفه به منظور تکریم ارباب رجوع از طریق اداره پست به مالباختگان پرونده تحویل داده شد.

کد مطلب 6729992
محدثه رمضانعلی

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