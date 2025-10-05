دستگیری سارق حرفه ای در دامغان؛ ۱۶ فقره سرقت در پرونده متهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان بابیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت، ابراز داشت: ماموران کلانتری ۱۷ دیباج در این عملیات مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه اقدامات فنی و اطلاعاتی نتیجه بخش بود، افزود: با سرعت عمل پلیس در کمترین زمان متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه متهم به مقر انتظامی انتقال یافت، ابراز داشت: طی بازجویی های فنی متهم به انجام ۱۶ فقره انواع سرقت اماکن خصوصی و عمومی، منزل و مغازه و غیره اعتراف کرده است.

میر احمدی از تشکیل پرونده سارق خبر داد و در ادامه تصریح کرد: متهم برای انجام ادامه مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم برای پیشگیری از سرقت ضمن ایمن سازی خودرو، منزل و ساختمان در حال ساخت هر گونه رفت و آمد و موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.