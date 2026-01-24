انفجار واحد تجاری در بلوار جهادیه سمنان؛ ۲ نفر مصدوم شدند

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار واحد تجاری حوالی ظهر روز شنبه در بلوار جهادیه سمنان خبر داد و اظهار داشت: در پی این حادثه بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه شماره چهار به محل اعزام شدند.

وی انفجار را ناشی از وقوع «بک‌درفت» عنوان کرد و ادامه داد:این پدیده‌ای که در اثر تجمع گازهای داغ و قابل اشتعال در فضای بسته و ورود ناگهانی اکسیژن، انفجار صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه حضور به موقع مأموران منجر به عملیات اطفای حریق شد، ابراز داشت: شدت انفجار موجب تخریب بخشی از دیوارها و شیشه‌های واحد تجاری شد.

صباغی از نجات مصدومان و ایمن‌سازی محل خبر داد و تصریح کرد: دو مصدوم با سوختگی شدید توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل‌ شدند.

وی با اشاره به اینکه تیم کارشناسی آتش‌نشانی در حال بررسی دقیق علت بروز حادثه و میزان خسارات مالی است، افزود: از شهروندان درخواست داریم در صورت احساس بوی گاز یا مشاهده علائم غیرعادی، از روشن کردن وسایل برقی یا گرمایشی خودداری کرده و مراتب را به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع دهند.