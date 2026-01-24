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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

انفجار واحد تجاری در بلوار جهادیه سمنان؛ ۲ نفر مصدوم شدند

انفجار واحد تجاری در بلوار جهادیه سمنان؛ ۲ نفر مصدوم شدند

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از وقوع انفجار یک واحد واحد تجاری در بلوار جهادیه سمنان خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه دو نفر دچار سوختگی شدید شدند.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار واحد تجاری حوالی ظهر روز شنبه در بلوار جهادیه سمنان خبر داد و اظهار داشت: در پی این حادثه بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه شماره چهار به محل اعزام شدند.

وی انفجار را ناشی از وقوع «بک‌درفت» عنوان کرد و ادامه داد:این پدیده‌ای که در اثر تجمع گازهای داغ و قابل اشتعال در فضای بسته و ورود ناگهانی اکسیژن، انفجار صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه حضور به موقع مأموران منجر به عملیات اطفای حریق شد، ابراز داشت: شدت انفجار موجب تخریب بخشی از دیوارها و شیشه‌های واحد تجاری شد.

صباغی از نجات مصدومان و ایمن‌سازی محل خبر داد و تصریح کرد: دو مصدوم با سوختگی شدید توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل‌ شدند.

وی با اشاره به اینکه تیم کارشناسی آتش‌نشانی در حال بررسی دقیق علت بروز حادثه و میزان خسارات مالی است، افزود: از شهروندان درخواست داریم در صورت احساس بوی گاز یا مشاهده علائم غیرعادی، از روشن کردن وسایل برقی یا گرمایشی خودداری کرده و مراتب را به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع دهند.

کد مطلب 6730025

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