واژگونی پژو ۲۰۷ در سمنان؛ ۲ نفر راهی بیمارستان شدند

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حادثه واژگونی پژو ۲۰۷ طی شامگاه گذشته در بلوار ۱۵ خرداد سمنان خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله تیم امداد و نجات ایستگاه شماره یک آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به موقعیت خودرو و آسیب دیدگی سرنشین‌ها رها سازی عملیات رها سازی مصدومان با حساسیت بالا و استفاده از سن هیدرولیک انجام گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از رها سازی دو مصدوم حادثه خبر داد و ابراز داشت: این مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

صباغی اضافه کرد: پلیس راهور شهرستان سمنان علت دقیق وقوع این واژگونی را از طریق بررسی‌های میدانی و کارشناسی، تحت بازرسی قرار داده است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی افزود: این حادثه بار دیگر بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط مضاعف به ویژه در ساعات پایانی شب تأکید می‌کند.