امداد به ۴ حریق در شهر سمنان؛ یک آتش نشان مصدوم شد

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی ۴۸ ساعت گذشته آتش نشان ها در چهار عملیات اطفای حریق شرکت کردند، ابراز داشت: در مجموع این عملیات یک آتش نشان مصدوم و به مراکز درمانی انتقال یافت.

وی با بیان اینکه تابو برق صنعتی در کارخانه گچ سمنان حادثه ساز شد، افزود: این حادثه کیلومتر ۱۴ سمنان- مومنان آباد به وقوع پیوست که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی از گسترش حریق به سایر قسمت های کارخانه پیشگیری شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه آتش سوزی در بالکن طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی شهر سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: با توجه به نبود اعضای خانواده در منزل آتش نشان ها با ابزار مخصوص با به ورود به منزل مسکونی موفق به مهار آتش شدند.

صباغی با بیان اینکه یک شرکت خدماتی در سرخه دچار حریق شد، تصریح کرد: دو خودرو پشتیبان به محل حادثه اعزام و با تلاش نیروهای آتش نشانی حریف تحت کنترل قرار گرفت و مهار شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش امدادگران از سرایت حریق به کارگاه های مجاور پیشگیری شده است، افزود: یک آتش نشان نیز در این عملیات دچار مصدومیت شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از مهار آتش سوزی منزل مخروبه توسط نیروهای امدادگر آتش نشانی خبر داد و اضافه کرد: علت این حریق تجمع معتادان و بی احتیاطی روشن کردن آتش و سرایت به مواد قابل اشتعال و ضایعات بوده است.