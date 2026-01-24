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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

رفیع‌زاده: اصلاح نظام اداری باید در استان‌ها عملیاتی شود

رفیع‌زاده: اصلاح نظام اداری باید در استان‌ها عملیاتی شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزهای تخصصی اصلاحات نظام اداری در استانها با ریاست استانداران و با هدف ارتقای بهره‌وری تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در جلسه شورای معاونان با دستور کار اصلاح نظام اداری در استان‌ها با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم به اصلاح امور از جمله تفویض اختیار به استان‌ها، گفت: هدف غایی ما از این اصلاحات ارتقای بهره‌وری و رضایت مردم است و رئیس جمهور بر این مهم تاکید ویژه دارد.

وی نقش استانداران به‌عنوان روسای شوراهای راهبری تحول اداری استان ها را در پیشبرد اهداف اصلاحی دولت بسیار تعیین کننده دانست و تصریح‌کرد: اصلاح نظام اداری بدون اراده جدی استانداران به نتیجه نمی رسد لذا ما به‌عنوان متولیان امر باید با روسای سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها به‌عنوان دبیران شورای راهبری تحول اداری به فهم مشترک برسیم تا پس از ابلاغ محورهای اصلی، روند پیگیری ها و اجرای برنامه ها موثر و نتیجه بخش باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از مطالعات و جلسات تخصصی خبر داد و اظهار داشت: در کنار این اصلاحات کلان، برای اینکه برنامه‌ریزی‌ها در سراسر نظام اداری به نتیجه برسد، باید چند عنوان اصلی به استانها ابلاغ کنیم. البته اگر استانی ظرفیت اجرای کار خاصی در چارچوب محورهای اصلاح نظام اداری دارد می تواند پیشنهاد کند.

رفیع‌زاده با تاکید بر تعیین اقدامات اولویت دار و تلاش برای فهم مشترک و تدقیق روش‌های اجرا در طرح برنامه‌های تحولی افزود: طبق تقسیم بندی انجام شده، استان‌ها به هشت منطقه دسته بندی شده اند که می‌توان با تشکیل میزهای تخصصی، از استان‌ها بخواهیم گزارش‌های فصلی خود از روند پیشرفت کارها را هر سه ماه یکبار ارائه کنند.

در این جلسه اقدامات قابل تبیین در نشست مشترک با روسا و معاونان سرمایه انسانی سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در قالب محورهای شش گانه اصلاح نظام اداری کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6730134

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    نظرات

    • ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      6 0
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      ۵۰سال نشد ۵۰سال دیگه هم نمیشه
    • رضا ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این میزها چاره کار نبوده و نیست. ادارات فربه و کم کارآمد شدتد چاره کار چابک سازی ادارات هست و لاغیر

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