به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عملیات لولهگذاری طرح انتقال آب از دریا به شهرستان بستک به طور کامل از شهر چارک تا شهر جناح به پایان رسیده و ایستگاه پمپاژ و مخزن آب این طرح نیز راهاندازی شده است.
وی افزود: شرکت مبنا طبق قرارداد با وزارت نیرو در حال احداث آب شیرین کن شهرستان بستک است و پیشبینی میشود این واحد تا پایان سال جاری به مدار بهرهبرداری وارد شود. با تکمیل این پروژه تمامی شهرها و روستاهای مسیر از آب شرب پایدار بهرهمند خواهند شد.
جباری در خصوص هزینههای اجرای این طرح گفت: تاکنون حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای لولهگذاری، ایستگاه پمپاژ و مخازن هزینه شده و برآورد میشود برای تکمیل نهایی و بهرهبرداری کامل از آب شیرین کن و انتقال آن به شهرستان حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان منابع مورد نیاز باشد. سهم شهر بستک از این پروژه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با تأکید بر اهمیت طرح افزود: همه تلاشها بر این است که تا تابستان سال آینده شهر بستک و تمامی روستاهای مسیر از آب شرب پایدار بهرهمند شوند و این پروژه به هدف نهایی خود برسد.
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