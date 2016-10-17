تفاهم نامه تامین تجهیزات محیط زیست و منابع طبیعی کشور امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، با حضور محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، تفاهم نامه چهارجانبه تامین تجهیزات حفاظتی و اطفاء حریق مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی کشور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه که پشتیبانی مالی آن را موسسه مالی و اعتباری کوثر و ضمانت آن را نیز سازمان برنامه و بودجه کشور بر عهده دارد، وزارت دفاع تجهیزات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور عشایر و سازمان شیلات ایران را تامین می کند.

در این تفاهم نامه مقرر شده است، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۴۵ میلیارد تومان به سازمان شیلات ایران، ۴۰ میلیارد تومان به سازمان امور عشایر و ۳۷ میلیارد تومان به سازمان حفاظت محیط زیست، جهت تامین تجهیزات اختصاص یابد.

استفاده از فناوری های نوین در حفاظت از عرصه های طبیعی، تامین انواع پهپاد، خودروهای امداد و نجات، خودروهای مهار آتش، انواع موتورهای چهار چرخ تریلر، انواع یدک کش، سامانه های پایش و اعلام حریق، تجهیز محیط بانان و جنگلبانان و یگان های گشت دریایی به تجهیزات پیشرفته فردی و گروهی، ناوچه های شناور، آب شیرکن خورشیدی و تامین تجهیزات مورد نیاز برای آب رسانی به عشایر از جمله اهداف این تفاهم نامه اعلام شده است.