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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

تفاهم نامه تامین تجهیزات محیط زیست و منابع طبیعی کشور امضا شد

تفاهم نامه تامین تجهیزات محیط زیست و منابع طبیعی کشور امضا شد

تفاهم نامه چهارجانبه تامین تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی کشور امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، با حضور محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، تفاهم نامه چهارجانبه تامین تجهیزات حفاظتی و اطفاء حریق مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی کشور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه که پشتیبانی مالی آن را موسسه مالی و اعتباری کوثر و ضمانت آن را نیز سازمان برنامه و بودجه کشور بر عهده دارد، وزارت دفاع تجهیزات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور عشایر و سازمان شیلات ایران را تامین می کند.

در این تفاهم نامه مقرر شده است، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۴۵ میلیارد تومان به سازمان شیلات ایران، ۴۰ میلیارد تومان به سازمان امور عشایر و ۳۷ میلیارد تومان به سازمان حفاظت محیط زیست، جهت تامین تجهیزات اختصاص یابد.

استفاده از فناوری های نوین در حفاظت از عرصه های طبیعی، تامین انواع پهپاد، خودروهای امداد و نجات، خودروهای مهار آتش، انواع موتورهای چهار چرخ تریلر، انواع یدک کش، سامانه های پایش و اعلام حریق، تجهیز محیط بانان و جنگلبانان و یگان های گشت دریایی به تجهیزات پیشرفته فردی و گروهی، ناوچه های شناور، آب شیرکن خورشیدی و تامین تجهیزات مورد نیاز برای آب رسانی به عشایر از جمله اهداف این تفاهم نامه اعلام شده است.

کد مطلب 3797653
مسعود بربر

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