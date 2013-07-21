به گزارش خبرنگار مهر،حیدر دهقانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت آب شرب شهرهای استان بوشهر تصریح کرد: بیش از 90 درصد منابع آب شرب استان بوشهر از استان‌های همجوار تامین می‌شود که با اقدامات در دست اجراء بزودی وضعیت نامطلوب آب شرب استان بوشهر بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه هم اینک در برخی از نقاط شهری استان بوشهر شاهد کم آبی هستیم تاکید کرد: هرچند در چند سال گذشته اقدامات خوبی در جهت تامین آب شرب صورت گرفته است ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله طولانی وجود دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهربا تاکید بر این نکته که مصرانه دنبال حل مشکلات آب شرب و تامین اعتبارات لازم طرح‌های آبرسانی هستیم افزود: اکنون کارشناسان، معاونین و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر آمادگی هر گونه همکاری در جهت رفع مشکلات کم آبی بصورت مقطعی دارند که شهروندان با اطلاع رسانی به شرکت آب و فاضلاب، موضوع در اسرع پیگیری و حل خواهد شد.

دهقانی، منابع آبی استان بوشهر را خط آبرسانی کوثر در استان کهکیلویه و بویر احمد، چشمه ساسان، چاه‌های سربالش در کازرون و چاه‌های مناطق مختلف استان بوشهر ذکر کرد و افزود: برای بهبود وضعیت آب شرب در برنامه کوتاه مدت قرار است چاه‌های سربالش که از مدار خارج شده بود با کف شکنی و تجهیز آنها بخشی از کم آبی استان بوشهر بهبود یابد.

وی سرانه مصرف آب در استان بوشهر به دلیل شدت گرما بالاتر از دیگر نقاط کشور دانست و افزود: استاندار بوشهر برای حل مشکلات اعتباری و تامین منابع آبی جدید مصرانه پیگیر تامین آن است که با تامین اعتبارات لازم و نوسازی شبکه آبرسانی و ساخت سیستم آب شیرکن از آب دریا، بدون شک بخش عمده‌ای از مشکلات آب شرب استان بوشهر حل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بر استفاده از بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی برای تامین اعتبارات طرح‌های آب و فاضلاب استان تاکید کرد و گفت: برای دریافت این وام‌ها با توجیهات خاصی که طرح‌های استان بوشهر دارد مجدانه به دنبال این تسهیلات هستیم که آینده بسیار روشنی برای استان خواهد داشت.

دهقانی، صرفه جویی در مصرف آب را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: مصرف بهینه آب به معنی کم آب مصرف کردن نیست بلکه لازم است در مصرف این ماده حیاتی با توجه به بروز خشکسالی پیاپی مدیریت مصرف در دستور کار قرار دهیم تا بتوان این بحران را به نحو احسن پشت سر گذاشت.