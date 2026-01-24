شناسایی و انهدام باند ۲۲ نفره زنان کلاهبردار تلفنی

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت متقی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در پی وصول دو فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری تلفنی، بررسی این موضوع در دستور کاری کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد این افراد فرصت طلب با ارسال پیامک به شهروندان جهت خرید بن کالا و تخفیف خرید لوازم خانگی و سپس با وعده اینکه شما برنده یکی از جوایز خودروی ۲۰۶، کمک هزینه خرید مسکن به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و وجه نقد به مبلغ ۷۰ میلیون تومان شده اید. به جهت دریافت جایزه بایستی مبلغی را به شماره کارت اعلامی واریز نمایید از آنها اخاذی می کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان در این رابطه با انجام اقدام اطلاعاتی و پلیسی، محل فعالیت اعضای باند را که در یک مجتمع تجاری در شهر تهران بوده شناسایی و با اخذ نیابت قضایی و طی عملیاتی، تعداد ۲۲ نفر خانم که به صورت شبکه ای در حال فعالیت بودند را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: پلیس در بازرسی از محل شرکت تعداد ۱۲ دستگاه تلفن همراه هوشمند و ساده، یک عدد دستگاه پوز و ۶۱ عدد کارت بانکی متعلق به افراد غیر کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه این افراد کلاهبردار با استفاده از این روش توانسته بودند از شهروندان حدود ۲۰ استان کشور اخاذی کنند، خاطرنشان کرد: با بررسی های فنی مشخص شد متهمان به جهت تماس با مالباختگان تاکنون از تعداد ۲ هزارو ۷۴۸ قطعه سیم کارت استفاده کرده اند که در نهایت افراد دستگیر شده با هماهنگی قضایی با قرار مناسب تحویل دادسرا شدند.