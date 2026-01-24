حضرت عباس(ع) نقطه اوج و مصداق تامّ و تمام ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان و دانش آموزان منتخب مدارس سمنان در دفتر خود اعلام کرد: تفاوت ماه شعبان با دیگر ماه‌ها آن است که در این ماه فقط ولادت ائمه معصومین(س) قرار دارد لذا ماه شعبان، ماه شادی و البته عبادت است.

وی در ادامه با بیان روایتی از حضرت زین‌العابدین(ع) اظهار کرد: امام سجاد(ع) فرمود حضرت ابوالفضل العباس(ع) نزد خداوند از چنان جایگاهی برخوردار است که تمام شهدا به آن غبطه می‌خورند که این امر از مقام ممتاز قمر بنی هاشم(ع) در مقایسه با دیگر شهدا [به جز امامان] حکایت دارد.

امام جمعه سمنان با طرح این سؤال که کدام ویژگی باعث شده حضرت عباس(ع) به چنین مقامی دست یابد، افزود: ابوالفضل العباس(ع) نقطه اوج و مصداق تام و تمام ولایتمداری و تبعیت از امام جامعه مسلمین است.

مطیعی با بیان ولایتمداری درجات مختلفی دارد، گفت: شهدای والامقام هشت‌سال دفاع مقدس همچون شهیدان حاج محمود اخلاقی و نوروز ایمانی‌نسب در مراحل سیر و سلوک خود به قمر منیر بنی‌هاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع) تأسی کردند.

وی در استان با اشاره به وقایع هنگام شهادت حضرت عباس(ع) در روز عاشورا اظهار کرد: بر اساس مقاتلی مانند «لهوف» آن حضرت وقتی در اوج عطش و تشنگی به آب رسید، به یاد عطش و تشنگی امام حسین(ع) افتاد و از نوشیدن آب خودداری فرمود و بنابر برخی اقوال، ایشان حتی یک لحظه نیز به فکر نوشیدن آب نبود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ایمان قوی، بصیرت نافذ و وفاداری را از مهم‌ترین ویژگی‌های حضرت عباس(ع) عنوان کرد و گفت: وقتی تمام این خصوصیات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، زمینه‌ شکل‌گیری شخصیتی در مرزهای انسان کامل را فراهم می‌کنند بگونه‌ای که تمام شهدا به مقام ایشان غبطه می‌خورند.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع اغتشاشات اخیر اظهار کرد: وقتی مردم و معترضان دیدند آشوبگران با حمایت دشمنان قصد ترور، اغتشاش و تخریب دارند راه خود را از آنها جدا کردند.

وی با بیان اینکه مسئولان نظام آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی باید ابعاد مختلف حوادث اخیر را مورد بررسی قرار دهند و از وظایف خود در این زمینه مطلع باشند، گفت: به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از این اغتشاشات از ناآگاهی افراد حاضر بویژه نوجوانان و جوانان نسبت به وقایع دوران پهلوی و دشمنی‌های استکبار جهانی نشأت می‌گیرد.

امام جمعه سمنان تبیین ابعاد مختلف وقایع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی بویژه جنایات رژیم پهلوی را ضروری دانست و گفت: باید ضرورت‌های وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ را برای نسل جوان بیان کرد تا شاهد روایت وارونه دشمنان از سالهای سیاه رژیم پهلوی نباشیم.

مطیعی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید پنجاه سال پس از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) به دلیل تحریف تاریخ، شرایط بگونه‌ای رقم خورد که نوه ایشان یعنی حضرت سیدالشهداء(ع) در دشت کربلا به نحوی جانسوز به شهادت رسید لذا باید نسبت به تبیین وقایع تاریخ معاصر اقدام کرد.