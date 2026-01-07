  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

نماینده ولی‌فقیه در سمنان: مسئولان پیگیر مشکلات معیشتی مردم باشند

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر لزوم گره‌گشایی از کار مردم، از مسئولان خواست تا به‌ویژه در حوزه معیشت، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از مردم آرادان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ضمن اشاره به حوادث اخیر کشورمان بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان فرمودند باید اعتراض و مطالبه را از اغتشاش و آشوب جدا کرد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید فرمودند که حرف معترض را باید شنید افزود: مطالبه‌گری از اغتشاش و آشوب جدا است.

امام جمعه سمنان همچنین بیان کرد: دشمن در تلاش است از این فرصت برای دستیابی به اهداف پلید و خباثت‌آلود خود بهره بگیرد و از مطالبات به‌حق مردم سوءاستفاده کند.

مطیعی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند تمام معترضین را به‌عنوان افرادی که از نظام و انقلاب جدا شده‌اند معرفی کند، گفت: مردم بارها نشان داده‌اند آماده جانفشانی در راه دفاع از انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تدبیر و دوراندیشی مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه‌های مختلف ملی و استانی افزود: نمایندگان ولی‌فقیه به طور مستمر، مشکلات و مسائل مردم را در سطوح ملی منعکس می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین بر هماهنگی مسئولان استان برای گره‌گشایی از مشکلات مردم اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در استان باید در سطوح ملی و استانی مورد پیگیری قرار گیرد و برخی دیگر در سطح شهرستان و توسط مدیران آرادان مورد عنایت باشد.

کد خبر 6716341

