به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از مردم آرادان در مسجد صاحبالزمان (عج) ضمن اشاره به حوادث اخیر کشورمان بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان فرمودند باید اعتراض و مطالبه را از اغتشاش و آشوب جدا کرد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید فرمودند که حرف معترض را باید شنید افزود: مطالبهگری از اغتشاش و آشوب جدا است.
امام جمعه سمنان همچنین بیان کرد: دشمن در تلاش است از این فرصت برای دستیابی به اهداف پلید و خباثتآلود خود بهره بگیرد و از مطالبات بهحق مردم سوءاستفاده کند.
مطیعی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند تمام معترضین را بهعنوان افرادی که از نظام و انقلاب جدا شدهاند معرفی کند، گفت: مردم بارها نشان دادهاند آماده جانفشانی در راه دفاع از انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تدبیر و دوراندیشی مسئولان و دستاندرکاران دستگاههای مختلف ملی و استانی افزود: نمایندگان ولیفقیه به طور مستمر، مشکلات و مسائل مردم را در سطوح ملی منعکس میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین بر هماهنگی مسئولان استان برای گرهگشایی از مشکلات مردم اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در استان باید در سطوح ملی و استانی مورد پیگیری قرار گیرد و برخی دیگر در سطح شهرستان و توسط مدیران آرادان مورد عنایت باشد.
