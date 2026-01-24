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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

مطیعی: ویژگی پاسداران ایثارگری و ولایتمداری است 

مطیعی: ویژگی پاسداران ایثارگری و ولایتمداری است 

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان ویژگی پاسداران انقلاب اسلامی را ولایتمداری و ایثارگری دانست و گفت: سپاهیان در عرصه‌های مختلف پای کار انقلاب ایستاده‌اند. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر شنبه در جمع پاسداران انقلاب اسلامی در دفتر خود ضمن گرامی داشت ایام شعبان به خصوص روزهای پاسدار و جانباز و ولادت با سعادت امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) بیان کرد: پاسداری، افتخاری بزرگ است.

وی ویژگی پاسداران انقلاب اسلامی را ولایتمداری و ایثارگری دانست و گفت: سپاهیان در عرصه های مختلف پای کار انقلاب ایستاده اند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: جنگ ۱۲ روزه و مجاهدت ها در اغتشاشات اخیر، دو نمونه بارز از ایثارگری و از خود گذشتگی پاسداران انقلاب اسلامی بود.

مطیعی با بیان اینکه این از خودگذشتگی ها برای نظام اسلامی ایران بسیار ارزشمند است، گفت: قدردان مجاهدت های پاسداران انقلاب اسلامی هستیم که در تمام عرصه ها مایه برکت هستند.

وی شجاعت در فرمان بری از ولی زمان را دیگر ویژگی پاسداران انقلاب اسلامی دانست و گفت: پاسداران ولایتمداری را چون نگین افتخار خود می دانند.

کد مطلب 6730270

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