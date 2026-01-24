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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

استاندار لرستان:سهمیه ۲۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه پلدختر اختصاص یافت

استاندار لرستان:سهمیه ۲۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه پلدختر اختصاص یافت

پلدختر- استاندار لرستان از اختصاص سهمیه ۲۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر با اشاره به اهمیت خدمتگزاری مسئولان به مردم، گفت: یکی از نعمت‌های بزرگ الهی خدمت به مردم است و شهرستان پلدختر مردمانی متدین، انقلابی و فداکار دارد که در طول انقلاب نجابت و ایثار خود را نشان داده‌اند.

وی افزود: این سطح از ایثار و فداکاری وظیفه ما را برای خدمت بیشتر سنگین‌تر می‌کند و حضور نماینده مؤثر شهرستان، ظرفیت مهمی برای پیشبرد طرح‌ها در بخش‌های مختلف است.

ضرورت توسعه کشاورزی و کشت‌های گلخانه‌ای

استاندار لرستان با تأکید بر بهره‌برداری حداکثری از آب و خاک حاصلخیز پلدختر، تصریح کرد: تولیدات باغی و کشاورزی شهرستان باید افزایش یابد و میانگین سطح کشت آبی را ارتقا دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت تکمیل طرح‌های آبرسانی اشاره کرد و گفت: ایستگاه پمپاژ جایدر که از سال ۸۸ تا کنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته، هنوز کامل نشده و این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ تکمیل این طرح ۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان را تحت پوشش آبیاری قرار می‌دهد.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت تکمیل ایستگاه‌های چم مهر و واشیان و پیگیری ماده ۲۳ سد چوولهول تأکید کرد.

اختصاص سهمیه نفت و پیشرفت پالایشگاه

شاهرخی درباره پالایشگاه نفت پلدختر گفت: در دولت چهاردهم تنها شهرستانی که سهمیه نفت دریافت کرده پلدختر است و خوشبختانه مجوز ۲۰ هزار بشکه نفت برای این شهرستان اخذ شده است.

وی افزود: فرآیند احداث پالایشگاه با پیگیری‌های ویژه نماینده شهرستان ادامه دارد و در صورت نهایی شدن، در سفر رئیس جمهور کلنگ‌زنی خواهد شد. ظرفیت این پالایشگاه با پالایشگاه کرمانشاه قابل مقایسه است و ممکن است حتی بیشتر هم باشد.

پیگیری خسارت‌های سیل و توسعه زیرساخت‌ها

استاندار لرستان با اشاره به خسارت‌های سیل سال ۹۸ بیان کرد: بخشی از خسارت‌ها هنوز پرداخت نشده که در حال پیگیری است.

وی همچنین به ظرفیت‌های خطوط لوله نفت و گاز استان اشاره کرد و گفت: ۷۰۰ کیلومتر طول خطوط لوله استان می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی پلدختر قرار گیرد، اما وقایع اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و تشدید تحریم‌ها، مشکلاتی ایجاد کرده است.

شاهرخی در پایان اعلام کرد که کارخانه آهک هیدراته شهرستان نیز ظرف یکی دو ماه آینده افتتاح می‌شود و حجم سرمایه‌گذاری این مجموعه ۷۰۰ میلیارد تومان است.

کد مطلب 6730389

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