امیر ایرانی:جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جهموری اسلامی ایران در جمع دانشجویان سی و دومین دوره آموزش نظری معارف جنگ در دانشگاه افسری امام علی (ع) با اشاره به اهمیت و جایگاه نیروی دریایی ارتش، گفت: بحمدلله امروزه نیروی دریایی ارتش نسبت به ۸ سال دفاع مقدس بسیار پیشرفتهتر و با اقتدارتر در آبهای بینالمللی و مرزهای دریایی کشور حاضر است.
وی انتقال تجربه فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس به سربازان و دانشجویان را امری مهم و حیاتی تلقی کرد و گفت: باید در راستای حفظ اقتدار نظامی ایران در دنیا از درسهای دوران دفاع مقدس به شکل درست بهرهبرداری کرد.
امیر دریادار ایرانی در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی فناوریهای بومی در ارتقای توان رزم، تصریح کرد: تکیه بر دانش متخصصان داخلی و جوانان نخبه، نیروی دریایی ارتش را به سطح بالایی از خودکفایی رسانده است. این پیشرفتها بیشک ثمره روحیه خودباوری است که از دوران دفاع مقدس به ارث رسیده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین به حضور مستمر و مقتدرانه ارتش در آبهای آزاد اشاره کرد و بیان داشت: اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آبی، پیامی روشن از صلح و دوستی برای کشورهای همسو و هشداری جدی برای بدخواهان است. این حضور نه تنها امنیت خطوط مواصلاتی تجاری ما را تضمین میکند، بلکه جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت دریایی در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به دانشجویان، بیان داشت: شما افسران جوان، وارثان خون شهدایی هستید که با کمترین امکانات در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردند. امروز مسئولیت شما سنگینتر است چرا که باید با تسلط بر علوم نوین نظامی و بهرهگیری از تجربیات پیشکسوتان راهبردهای نبرد ترکیبی را در عرصههای مختلف عملیاتی پیادهسازی کنید.
امیر دریادار ایرانی با اشاره به اهمیت برگزاری دورههای معارف جنگ، این دورهها را پُلی میان نسلها دانست و تصریح کرد: شناخت دقیق عملیاتهای ماندگار دوران دفاع مقدس، تنها مطالعه تاریخ نیست، بلکه بازخوانی الگوهای مدیریتی و ایثار است. این تجربیات، سرمایهای بیپایان برای مقابله با تهدیدات نوین و نوپدید در عرصه دریا و زمین است.
امیر دریادار ایرانی به اهمیت دیپلماسی دریایی و تعامل با کشورهای همسایه و دوست اشاره کرد و گفت: قدرت دریایی ایران صرفاً جنبه دفاعی نداشته، بلکه به عنوان لنگرگاه ثبات در منطقه عمل میکند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای حراست از کیان کشور تأکید و خاطرنشان کرد: پیوند میان معنویت، دانش و قدرت نظامی، رمز پیروزی و ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران است. امیدواریم که خروجی این دورههای آموزشی، رویش افسرانی شجاع و متفکر باشد که در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنند.
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