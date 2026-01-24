به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مدیریت بحران شهرستان خرمشهر عصر امروز شنبه به ریاست شاهین هاشمی فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد.
فرماندار ویژه خرمشهر در این جلسه با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارندگی شدید اظهار کرد: تمامی دستگاههای خدماترسان موظف هستند در آمادهباش کامل قرار گیرند و نیروهای خود را از هماکنون در نقاط حادثهخیز مستقر کنند.
وی افزود: شهرداری خرمشهر باید با هماهنگی اداره آب و فاضلاب و امور برق، نقاط بحرانی در برابر بارشها را بهصورت مستمر رصد کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کند.
هاشمی با تأکید بر نقش اطلاعرسانی بهموقع گفت: با توجه به اینکه بارندگیها از امشب آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت، روابط عمومی دستگاههای اجرایی و خدماترسان موظف هستند اطلاعرسانی لازم را انجام دهند تا شهروندان آمادگی داشته باشند و از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
فرماندار ویژه خرمشهر همچنین بر حضور میدانی مدیران، آمادهبهکار بودن کلیه ماشینآلات و دیزلژنراتورها تأکید کرد و افزود: در دسترس و پاسخگو بودن مدیران در این شرایط ضروری است تا با برنامهریزی و هماهنگی مناسب، از بروز هرگونه مشکل احتمالی ناشی از بارندگیهای پیشرو جلوگیری شود.
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