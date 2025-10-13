هاشمی: شلمچه میعادگاه بیعت ملت با آرمان شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اردوی دانش‌آموزی راهیان نور با حضور شاهین هاشمی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، سرهنگ لویمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، موضوع آماده‌سازی زیرساخت‌های یادمان شهدای شلمچه برای استقبال از کاروان‌های راهیان نور، به‌ویژه اردوهای دانش‌آموزی، مورد بررسی قرار گرفت.

شاهین هاشمی با اشاره به جایگاه ویژه شلمچه در حافظه تاریخی ملت ایران گفت: یادمان شهدای شلمچه یک مکان معنوی و نماد مقاومت ملت ایران است. در میان یادمان‌های شهدا، شلمچه بیشترین محل تردد کاروان‌های راهیان نور و سایر اقشار ملت است.

وی افزود: اهمیت این یادمان در آن است که مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد کشوری در سال‌های گذشته در این مکان حضور یافته‌اند. ما باید برای تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد آنان، امکانات لازم را در شلمچه مهیا کنیم.

فرماندار خرمشهر با تأکید بر نگاه ویژه به شلمچه خاطرنشان کرد: باید از همه ظرفیت‌های شهرستان و استان برای استقبال از کاروان‌های راهیان نور، به‌ویژه اردوهای دانش‌آموزی، بهره‌گیری شود تا دلاورمردی‌های رزمندگان و شهدای دفاع مقدس به نسل جدید منتقل شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح توسعه اقتصادی و تجاری منطقه شلمچه توسط سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در این طرح، توسعه زیرساخت‌های یادمان شهدای شلمچه باید به‌صورت جدی دیده شود.

هاشمی در پایان گفت: در ایام اوج حضور کاروان‌های راهیان نور در یادمان شلمچه، شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر به‌عنوان متولی یادمان همکاری کامل داشته باشند تا این میعادگاه معنوی، در شأن شهدا و زائران آن ساماندهی شود.