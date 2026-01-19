مریم تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای استان اصفهان با توجه به بارش باران و برف اظهار کرد: در حال حاضر بارش پراکنده در شهرستان های غرب، شمال غرب و جنوب استان را شاهدیم.
وی ادامه داد: انتظار داریم طی ساعات آینده بارشها را با شدت بیشتری به ویژه در مناطق کوهستانی و گردنه ها شاهد باشیم که علاوه بر بارش برف، کولاک را داریم.
رئیس اداره امور راههای راهداری استان اصفهان با بیان اینکه مه گرفتگی را اوایل صبح فردا شاهد خواهیم بود، گفت: این سامانه بارشیس تا فردا بر روی استان فعال خواهد بود.
وی با بیان اینکه از صبح امروز تاکنون بارشهای خوبی را در محورهای بویین میاندشت، خوانسار، گلپایگان، فریدن، فریدونشهر، چادگان، سمیرم، تیران و کرون، نجفآباد و لنجان داشتیم، اضافه کرد: در حال حاضر مه گرفتگی در گردنههای «دولت قرین» و «خروسگلو» در محور شهرضا به سمیرم و گردنه «پشته» در محور سمیرم به یاسوج شاهد هستیم.
تاکی تاکید کرد: این سامانه بارشی برودت هوای بیشتر دارد و به شدت توصیه میشود رانندگان از تردد در محورهای فرعی و روستایی خودداری کنند.
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