به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است برخورد و اعمال قانون می کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام(ره) و بزرگراه آبشناسان از سردارجنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

کشیر ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، و بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بار ترافیکی عادی و روان است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بار ترافیک همچنان عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده های هوا و ترافیک استفاده کنید.