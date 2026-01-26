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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۵۶

وضعیت ترافیک بزرگراه‌های پایتخت؛ اعمال قانون پلاک‌های فرد

وضعیت ترافیک بزرگراه‌های پایتخت؛ اعمال قانون پلاک‌های فرد

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، امروز طرح زوج وفرد از در منازل در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است برخورد و اعمال قانون می کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام(ره) و بزرگراه آبشناسان از سردارجنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

کشیر ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، و بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بار ترافیکی عادی و روان است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بار ترافیک همچنان عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده های هوا و ترافیک استفاده کنید.

کد مطلب 6731667

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    نظرات

    • مرتضی ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      7 0
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      سلام .دلایل بسیاری از ترافیک شهر تهران ، عدم رانندگی بین خطوط و عدم رعایت خط ممتد است.در تمام دنیا دوربین های نظارتی دارای کد جریمه برای رانندگی بین خطوط وجود دارد تا رانندگان متخلف را جریمه کند که در ایران نمیدانم چرا این قانون(رانندگی بین خطوط ، رعایت خط ممتد ) اجباری نیست ؟!!!!!
    • حسن ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      6 1
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      طرح زوج و فرد واسه شهریه که زیرساخت داره . آخ همینجوری که نمیشه بدون حمل و نقل یکپارچه عمومی به چه حقی این کار رو میکنید آخه!!!
    • مهدی باقری IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 0
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      بابت روزهایی که تردد رو ممنوع کردین هزینه مالیات و عوارض و بیمه رو هم کسر می‌کنید؟!

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