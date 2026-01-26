نساج: جام اقتدار بستری برای تقویت هویت ملی و نشاط آفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر نساج ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه جام اقتدار ایرانی که به میزبانی دبیرستان شاهد شهید یوسفیان برگزار شد، اظهار کرد: این رقابت‌ها با هدف ایجاد شور و تحرک در فضای آموزشی و پیوند دادن فعالیت‌های ورزشی با ارزش‌های انقلاب اسلامی طراحی شده است.

وی افزود: مسابقات جام اقتدار به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و یادواره ۳۴ شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در قالب رقابت‌های فوتسال ویژه پسران دوره متوسطه و داژبال ویژه دختران دوره اول متوسطه در سطح مدارس استان به رقابت می‌پردازند.

رئیس آموزش و پرورش بیجار تصریح کرد: آغاز این رقابت‌ها با برگزاری مسابقه داژبال دختران، جلوه‌ای از مشارکت فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی بود و نشان داد که مدارس می‌توانند نقش مؤثری در پرورش روحیه نشاط، مسئولیت‌پذیری و کار گروهی ایفا کنند.

نساج ادامه داد: جام اقتدار تا پایان بهمن‌ماه در مدارس سراسر استان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه مشارکت حداکثری دانش‌آموزان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: توجه همزمان به آموزش، ورزش و تربیت فرهنگی، از ارکان اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی، هویت ایرانی ـ اسلامی و سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان کمک کند.