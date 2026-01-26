به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار کرد: تاکنون در استان هرمزگان تعداد ۷۷۱۹ پرونده به مساحت ۸۸ هزار و ۶۷۰ هکتار برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده که از این تعداد، در سال جاری ۱۳۷ پرونده به مساحت ۹۹۳ هکتار به عنوان واگذاری اولیه به متقاضیان اختصاص یافته است.

شکوهی با اشاره به نقش نظارتی کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳، گفت: در راستای صیانت از اراضی و اجرای دقیق تعهدات قراردادی، تعداد ۱۱۴۰ فقره واگذاری به دلیل عدم پیشرفت فیزیکی مناسب در موعد مقرر فسخ شده که ۶۳ مورد آن با مساحت ۸۰۵ هکتار مربوط به سال جاری است.

وی در ادامه به اقدامات حفاظتی از اراضی کشاورزی اشاره و تصریح کرد: در سال جاری ۶۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز توسط کارشناسان گشت شهرستان‌ها شناسایی شده که برای متخلفان اخطاریه توقف عملیات صادر شده و برای ۱۰۵ مورد حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اخذ شده است. همچنین ۲ مورد احکام قطعی قلع و قمع در سال جاری اجرا شده است.

شکوهی در خصوص تغییر کاربری‌های مجاز نیز بیان کرد: تاکنون ۱۰۲۰ مجوز تغییر کاربری در چارچوب قانون و توسط کمیسیون ماده ۱ استان برای طرح‌های صنایع تبدیلی، گلخانه، دام و طیور و دیگر طرح‌های غیرکشاورزی صادر شده که این اراضی به صورت مستمر تحت نظارت دوره‌ای کارشناسان قرار دارند.

در بخش دیگری مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به اجرای قانون تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی اشاره کرد و گفت: از ۶۰۶ پلاک احصاشده در سطح استان، تعداد ۵۳۹ پلاک با مساحت ۱۵۴ هزار هکتار به عنوان اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات تثبیت و تعیین تکلیف شده‌اند.

وی در پایان بر تداوم نظارت، صیانت از اراضی کشاورزی، شفافیت در واگذاری‌ها و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها تأکید کرد.