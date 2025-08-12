به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه‌شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی در شهرستان دشتی که با دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور برای رفع ناترازی برق در کشور و همچنین استاندار بوشهر در سطح استان اظهار کرد: شهرستان دشتی به عنوان قطب انرژی خورشیدی استان معرفی شده است.

وی افزود: فقط در سال جاری قریب به ۷۰۰ هکتار زمین در شهرستان برای احداث نیروگاه خورشیدی تخصیص یافته که از مجموع ۲۷ ساختگاه پیش‌بینی شده در استان، ۱۷ ساختگاه در دشتی قرار دارد.

مقاتلی بیان کرد: ظرفیت این ساختگاه شامل ۴۵۰ مگاوات نیروگاه بزرگ مقیاس و ۱۷ مگاوات نیروگاه کوچک مقیاس است که تلاش داریم روند اجرای آنها تسریع شود.

فرماندار دشتی تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف رفع ناترازی برق انجام می‌شود و دولت عزم جدی برای تحقق این هدف دارد.