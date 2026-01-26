به گزارش خبرنگار مهر، یاسرعلی پناه ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۷۴ قانون برنامه هفتم، مبنی بر راه اندازی مدارس رسمی حفظ قرآن کریم و بر اساس تبصره یک ماده ۱ آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی مصوب هشتصدو شصت ویکمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش دستورالعمل راه اندازی مدارس قرآنی با تأکید بر حفظ قرآن کریم ابلاغ شده است.

علی‌پناه گفت: با توجه به بستر مناسب و ظرفیت عظیم استان از نظر مساجد ودارالقرآن‌ها، حافظان و مربیان قرآنی و استقبال خانواده‌ها از تمامی علاقمندان و فعالان حوزه قرآنی(اعم از شخصیت های حقیقی وحقوقی) برای راه‌اندازی مدارس قرآنی با تأکید بر حفظ قرآن کریم دعوت بعمل می آید.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی کردستان، از آغاز فراخوان تأسیس و راه‌اندازی مدارس قرآنی غیر دولتی در کردستان از امروز تا ۳۰ بهمن ماه جاری در استان خبر داد.

وی اضافه کرد: تأسیس و راه اندازی مدارس قرآنی در چارچوب اصول، شیوه نامه وقوانین مدارس ومراکز غیر دولتی می توانند سهمی اثر گذار وماندگار در این حرکت بزرگ داشته باشند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان ادامه داد: امید است با استعانت از الطاف الهی وبهره گیری از تجارب پیشگامان عرصه قرآن در کردستان شاهد تأسیس وراه اندازی اولین مدارس قرآنی غیردولتی در سطح استان باشیم.

وی تلاش در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) برای تربیت ده میلیون نفر حافظ قرآن کریم، زمینه سازی برای تربیت قر آنی،حفظ تدریجی قرآن کریم و ارتقای جایگاه مدرسه به کانون تربیتی محله واعتلای فرهنگ وتربیت قرآنی در جامعه را از اهداف ومأموریت های اصلی راه اندازی این مدارس عنوان کرد.

علی‌پناه با برشمردن شرایط عمومی وصلاحیت های فردی برابر ماده ۸ قانون تأسیس واداره مدارس ومراکز غیر دولتی اضافه کرد: برای متقاضیان داشتن حداقل ۳۰ سال سن، دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن، شرط تأهل برای مردان و داشتن سابقه کار آموزشی در بخش دولتی یا غیر دولتی الزامی است.

رئیس اداره مدارس ومراکز غیردولتی کردستان در ادامه با بیان اینکه اولویت راه اندازی مدارس قرآنی با مدارس ابتدایی ودوره اول متوسطه می باشد ، تصریح کرد: فعالیت این مدارس علاوه بر برنامه رسمی وساعات مقرر در جدول مواد درسی دوره ها ورشته های مختلف تحصیلی ویا در روزهای پنج شنبه می باشد.

علی پناه اضافه کرد: متقاضیان با پر کردن فراخوان اعلام شده به آدرس https://survey.porsline.ir/s/H۰ntWMse توسط اداره مدارس ومراکز غیر دولتی وتوسعه مشارکتهای مردمی استان می توانند درخواست خود را برای راه اندازی مدارس قرآن حدکثر تا پایان بهمن ماه جاری به این دبیرخانه اعلام نمایند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی کردستان در پایان گفت: با هدف نهادینه‌سازی آموزه‌های قرآنی، ارتقای سطح تربیت دینی نسل نوجوان و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی جامعه، مدارس قرآنی با رویکردی تلفیقی، علاوه بر آموزش رسمی دروس مصوب آموزش‌وپرورش، برنامه‌های تخصصی در حوزه قرائت، حفظ، مفاهیم، تدبر و سبک زندگی قرآنی ارائه می‌دهند.