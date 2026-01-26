حجتالاسلام محمدمهدی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین مهرواره امام حاضر با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و تعمیق پیوندهای معرفتی و هنری با ساحت مقدس امام زمان عجلاللهفرجه، در قالب یک محفل شاعرانه برگزار میشود.
وی گفت: این مراسم به مناسبت جشن ولادت حضرت ولیعصر(عج) و با همکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها تدارک دیده شده و در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.
معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت افزود: این نشست شاعرانه فرصتی برای گردهمایی شاعران آیینی و علاقهمندان به ادبیات مهدوی است تا در فضایی معنوی، سرودههایی در مدح امام عصر(عج) قرائت شود.
وی ادامه داد: اجرای برنامه این محفل بر عهده حامد حجتی از شاعران شناخته شده قم خواهد بود و در بخش سخنرانی نیز حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا هاشمی گلپایگانی به تبیین ابعاد معرفتی انتظار و نقش هنر در ترویج فرهنگ مهدویت خواهد پرداخت.
معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت گفت: در بخش مدیحهخوانی، حاج امیر کرمانشاهی به مدیحهسرایی و منقبتخوانی در وصف امام زمان(عج) خواهد پرداخت.
وی افزود: در این محفل شاعرانه، جمعی از شاعران برجسته آیینی کشور به شعرخوانی خواهند پرداخت که از جمله آنان میتوان به مهدی رحیمی با تخلص زمستان، محسن صرامی از اصفهان، فراز ملکیان از اصفهان، نوید اسماعیلزاده از اصفهان و سیدمحمدحسین حسینی با تخلص زخم از تهران اشاره کرد.
معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت ادامه داد: همچنین حامد تجری، محمد خدایاری، علی مردیپور، سید حسین سقازاده، محمدرضا نادعلیان، سید حسین تکیهای، سجاد شادانپور و محسن سلطانی دیگر شاعرانی هستند که در این برنامه به قرائت آثار خود خواهند پرداخت.
معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت گفت: برگزاری این مهرواره در فضای معنوی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها، بر غنای روحی و فرهنگی برنامه خواهد افزود و زمینه حضور گسترده زائران و مجاوران را فراهم میکند.
وی افزود: زمان برگزاری این مراسم، پنجشنبه نهم بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ است تا علاقهمندان بتوانند در ساعات پس از نماز مغرب و عشاء در این محفل معنوی شرکت کنند.
معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت ادامه داد: مکان برگزاری نشست شاعرانه مدح امام حاضر، قم، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، شبستان امام خمینی(ره) است.
وی خاطرنشان کرد: این مهرواره بهعنوان یکی از برنامههای شاخص دهه مهدویت، با رویکرد مردمی و فرهنگی برگزار میشود و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت هنر شعر، پیام انتظار و امید را به جامعه منتقل کند.
معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت در پایان تأکید کرد: استمرار چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در تعمیق فرهنگ مهدوی، تقویت هویت دینی و ایجاد پیوند میان هنر و معارف اهلبیت علیهمالسلام ایفا کند.
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