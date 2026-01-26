قاسمی: صنایع خلاق حلقه گمشده زنجیره ارزش اقتصادی مرکزی است

به گزارش خبرنگارمهر،حمید قاسمی شامگاه دوشنبه در نخستین رویداد تخصصی «سدرا»، اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی، توانمندسازی و ایجاد شبکه تعامل میان فعالان حوزه صنایع خلاق و فرهنگی برگزار شده است.
وی افزود: تجربه دهههای اخیر نشان میدهد کانون ارزشآفرینی از منابع فیزیکی به سمت داراییهای نامشهود مانند خلاقیت، نوآوری و محتوا حرکت کرده است، امروزه صنایع خلاق به عنوان یکی از پررشدترین و اشتغالزاترین بخشهای اقتصادهای پیشرفته شناخته میشوند.
تکمیل مدل توسعه صنعتی با اقتصاد خلاق
قاسمی با اشاره به جایگاه استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی کشور، تصریح کرد: هرچند این استان نقش مهمی در تولید ملی ایفا میکند، اما مدل توسعه متکی صرف به صنایع سنگین، بدون پیوند با اقتصاد دانشبنیان و خلاق، ناتمام بوده و پیوند این دو حوزه، کلید توسعه متوازن و پایدار است.
صنایع خلاق؛ تجلی اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی، صنایع خلاق را نمادی عینی از اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: «ین صنایع با محوریت سرمایه انسانی و ایده، وابستگی کمی به واردات داشته، آلایندگی زیستمحیطی پایینی ایجاد کرده و قابلیت بالایی در ایجاد اشتغال با کیفیت و ارزش افزوده بالا، به ویژه برای نیروی جوان و تحصیلکرده دارند.
وی به مزیتهای تاریخی و فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: ترکیب بینظیر پیشینه غنی فرهنگی، صنایع دستی شاخص، و وجود شبکه گسترده مراکز علمی و نیروی متخصص، بستر ایدهآلی برای رشد حوزههایی مانند طراحی، گردشگری فرهنگی، تولید محتوای دیجیتال، بازیهای رایانهای و معماری فراهم کرده است.
قاسمی مهمترین موانع توسعه این حوزه را برشمرد و گفت: کمبود زیرساختهای تخصصی، نبود سازوکارهای مالی حمایتی، قوانین ناکافی و همچنین پراکندگی و انزوای فعالان، از جمله دلایل حاشیهای ماندن صنایع خلاق در این استان است.
وی راه برونرفت از این وضعیت را شکلگیری یک زیستبوم هماهنگ دانست و گفت: پارک علم و فناوری استان مرکزی به عنوان متولی اکوسیستم نوآوری، با ایفای نقش تسهیلگری، بستری برای همکاری نهادهای دولتی، دانشگاهی، بخش خصوصی و جامعه خلاق فراهم خواهد آورد.
قاسمی هدف از برگزاری این رویداد را گامی عملی برای شبکهسازی و توانمندسازی عنوان کرد و افزود: «سدرا» آغازی برای ایجاد شبکهای پویا میان فعالان این عرصه است، شناسایی استعدادها، ارائه آموزش و منتورینگ، ایجاد ارتباط با بازار و معرفی ظرفیتهای حمایتی پارک، از جمله اهداف این رویداد به شمار میرود.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی با بیان دیدگاه خود درباره آینده اقتصادی استان گفت: آینده مطلوب، آیندهای است که در آن کارخانههای پیشرفته و استودیوهای خلاق در کنار یکدیگر، با همکاری هنرمند و مهندس، زنجیره ارزش کاملی را خلق کنند که هم ثروتآفرین و هم هویتساز باشد.
در حاشیه این رویداد، نمایشگاهی از محصولات و ایدههای فعالان صنایع خلاق استان برپا شد و کارگاههای آموزشی تخصصی نیز جهت توانمندسازی شرکتکنندگان برگزار شد.
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