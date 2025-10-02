پیوند فناوری و صنعت مسیر توسعه پایدار استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی،ظهر پنجشنبه در نخستین همایش نخبگان استان مرکزی ، بر اهمیت بهره‌گیری بهینه از ظرفیت این قشر فرهیخته در توسعه این استان تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های مسئولان استان مرکزی برای تقویت ساختارهای تخصصی در حوزه‌های حیاتی مانند آب، محیط زیست و توسعه پایدار گفت: اشتغال نخبگان نباید تنها محدود به تأمین معیشت باشد بلکه باید زمینه‌ای فراهم کند تا ظرفیت علمی و تخصصی آنان به طور کامل به کار گرفته شود.

زندیه وکیلی یکی از چالش‌های اساسی در حفظ نخبگان را فقدان ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌های داخلی و مراکز علمی بین‌المللی دانست و افزود: حتی با فراهم شدن شرایط شغلی مناسب در داخل، جذب نخبگان بدون اقناع علمی و حرفه‌ای ممکن نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تعریف فرصت‌های مطالعاتی در دانشگاه‌های معتبر جهانی به عنوان راهی برای بازگرداندن نخبگان به کشور، به نقد روند جذب هیأت علمی پرداخت و گفت: مشاهدات نشان می‌دهد گاهی افراد با توان علمی کمتر، نخبگان واقعی را در فرآیند جذب کنار می‌زنند که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.

استاندار مرکزی افزود:در ابتدا دانش معیار انتخاب مدیران وسپس تجربه مورد توجه بود اما اکنون انگیزه مهم‌ترین عامل موفقیت به شمار می‌رود.

زندیه وکیلی با تأکید بر نقش انگیزه در موفقیت علمی و مدیریتی، اظهار کرد: انگیزه نیروی محرکه‌ای است که دانشمند را به پشت سر گذاشتن شکست‌ها و دستیابی به موفقیت سوق می‌دهد و اگر این انگیزه در خدمت جامعه باشد، می‌تواند منجر به تحول گسترده شود.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز استان مرکزی در تولید نخبگان گفت: از میان یک‌هزار و ۴۰۰ نخبه برجسته کشور در ۲۰۰ سال گذشته، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر متعلق به استان مرکزی هستند که شخصیت‌هایی همچون شهید چمران، پروفسور حسابی و امام خمینی(ره) را شامل می‌شود.

استاندار مرکزی ادامه داد:این استان با دارا بودن تنوع صنعتی بالا، از جمله فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی و صنعت هسته‌ای، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است.

زندیه وکیلی با تأکید بر ضرورت ارتباط میان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و صنایع، افزود: استان مرکزی آماده است به عنوان محور علم و فناوری در کشور ایفای نقش کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: استان در تولید گندم، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و پرورش ماهی فراتر از نیاز خود است و این ظرفیت‌ها باید با فناوری‌های نوین بهبود یابند تا در سطح جهانی رقابت‌پذیر شوند.

استاندار مرکزی با اشاره به تحریم‌ها و تأثیر آنها بر تولید و اشتغال، اظهار کرد: شرایط تحریمی اگرچه دشوار است، اما باعث شده چرخ تولید داخلی به حرکت درآید و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مهمی در ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری داشته باشند.

زندیه‌وکیلی ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور، تأکید کرد: با همت نخبگان، مسئولان و جوانان، می‌توانیم آینده‌ای روشن با رفاه، عزت و توسعه پایدار برای ایران رقم بزنیم.