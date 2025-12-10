به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی میقانی ظهر چهارشنبه در سومین همایش سالانه پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اظهار کرد: کمبود سرمایهگذاری و نبود صندوقهای خطرپذیر، بزرگترین چالش توسعه اکوسیستم نوآوری استان مرکزی است.
وی افزود: در همه مراحل، از پژوهشهای پایه تا توسعه محصولات مقیاسپذیر، سرمایهگذاری کافی برای حمایت از طرحهای فناورانه وجود ندارد.
قاسمی میقانی تصریح کرد: پارک علم و فناوری استان مرکزی شامل یک مرکز جامع فناوری، چهار مرکز رشد و ۱۲۱ شرکت نوپا است و ۴۷ شرکت رشد در آن مستقرند که ۳۰ شرکت دانشبنیان هستند.
وی ادامه داد: اشتغال مستقیم در پارک حدود یکهزار و ۳۰۰ نفر است و تاکنون بیش از ۱۲۰ محصول تجاریسازی شده است.
قاسمی میقانی تاکید کرد: سالانه سه هزار دانشآموز از پارک بازدید میکنند تا با فناوری و نوآوری آشنا شوند.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی افزود: در حالی که استان حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تولید میکند سهم آن در تولید محصولات فناورانه کمتر از یک درصد است.
وی گفت: استان مرکزی دارای سه هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی است اما تعداد شرکتهای دانشبنیان آن تنها ۱۸۰ واحد است که با ظرفیت موجود همخوانی ندارد.
قاسمی میقانی تصریح کرد: ۱۸ کارگاه جدید در حال تجهیز است که نیمی تا پایان امسال و باقی تا سال آینده آماده بهرهبرداری میشوند تا شرکتهای نوپا محصولات اولیه خود را تولید کنند.
استقبال صنایع استان مرکزی از همکاری دانشگاه و صنعت هنوز مطلوب نیست
مدیرعامل پالایشگاه نفت شازند گفت: استقبال صنایع استان مرکزی از همکاری با دانشگاه و پارکهای علم و فناوری هنوز مطلوب نیست و اصلاح مدلهای قراردادی برای تسهیل این همکاریها ضروری است.
رضا چراغی افزود: تأمین پایدار خوراک پالایشگاهها در سالهای آینده حیاتی است و پالایشگاهها باید خود در حوزه بالادستی نفت سرمایهگذاری کنند تا بتوانند برداشت مستقل داشته باشند.
وی با بیان اینکه تولید نفت تا ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته عمدتاً از لایههای سطحی انجام میشد تصریح کرد: اکنون استخراج از لایههای بنگستان، ایلام و لایههای عمیقتر انجام میشود و این تغییر مستقیماً بر کیفیت، پایداری خوراک و طراحی پالایشگاهها تأثیرگذار است.
چراغی گفت: توسعه میادین نفتی بهویژه در غرب کارون ضروری و نیازمند حفر چاههای جدید، تولید بیشتر و سرمایهگذاری جدی است.
