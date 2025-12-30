قاسمی: ایجاد صندوق پژوهش و فناوری در مرکزی هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی پیش از ظهر سه‌شنبه در رویداد فرصت‌های شغلی دانش بنیان و فناورانه که با مشارکت کمیته امداد استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: نخستین چالش ضعف در نهادهای اکوسیستم نوآوری است و متأسفانه استان مرکزی از برخی مؤلفه‌های کلیدی مانند پارک‌های چابک و منعطف، دانشگاه‌های قوی و کارآفرین، نهادهای مالی پویا و سازوکارهای تنظیم‌گری اثربخش که لازمه رشد اقتصاد دانش‌بنیان هستند، بی‌بهره است و یا اینکه نهادها عملکرد و ارتباط مطلوبی ندارند.

وی افزود: هرچند در سال‌های گذشته تلاش‌های ارزشمندی در حوزه آموزش عالی و فناوری انجام شده اما به دلیل شکل‌گیری دیرهنگام نهادهای دانشگاهی و فقدان نهادهای چابک در حوزه نوآوری، استان مرکزی نسبت به بسیاری از استان‌های پیشرو کشور عقب‌افتادگی تاریخی دارد هر چند این امر به معنای نفی دستاوردهای گذشته نیست، بلکه تأکید بر فاصله موجود بین وضعیت کنونی و ظرفیت‌های ایده‌آل استان است.

مدیر پارک علم و فناوری استان مرکزی با اشاره به دومین چالش گفت: اکنون در حال تلاش برای نهادسازی و تقویت هم‌افزایی بین اجزای اکوسیستم هستیم تا این شکاف را پر کنیم.

قاسمی از راه‌اندازی «صندوق پژوهش و فناوری استان» به عنوان یکی از اقدامات کلیدی خبر داد و بیان کرد: این صندوق با افزایش سرمایه و ساختار خصوصی، می‌تواند از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوآور حمایت کند و هم‌اکنون در مرحله کادرسازی و سازماندهی نهایی است.

وی ادامه داد: در کنار این اقدام، ارتباط با دانشگاه‌ها را گسترش داده و در حال ایجاد مراکز نوآوری در دانشگاه‌ها هستیم تا از ظرفیت علمی و نخبگانی استان برای هدایت به سمت اشتغال دانش‌بنیان استفاده شود.

قاسمی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان مرکزی گفت: هدف‌گذاری ما معطوف به توسعه صنایع فرهنگی، خلاق و نرم است که اقتصاد پاک، کم‌مصرف و اشتغال‌آفرین هستند.

وی تاکید کرد: امید است با پشتیبانی نهادهای مرتبط و فعال‌سازی ظرفیت‌های تعاونی در استان، بتوان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه فناورانه و نوآورانه استان مرکزی برداشت.