در جوامع اروپایی «خوش بودن» به هر شکل، معیار زندگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شیخ حسین انصاریان در سخنانی در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) با اشاره به آیه هفتاد و سوم سوره انبیاء گفت: این آیه پنج پیام بنیادین را در خود جای داده است. نخست آنکه خداوند، ۱۲۴ هزار پیامبر و دوازده امام معصوم(ع) را به عنوان پیشوایان مردم قرار داد تا به فرمان الهی، انسانها را در مسیر سعادت دنیا و آخرت هدایت کنند.
وی افزود: برخی میگویند عقل داریم و خیر و شر را تشخیص میدهیم، پس نیازی به امام و پیامبر نیست. اما تاریخ گواه است: مردمان گذشته هم عقل داشتند و دیوانه نبودند، با این حال بسیاری دچار فساد و انحراف اخلاقی، اجتماعی و فردی شدند. چرا؟ چون به عقل خود مغرور شدند. عقل انسان چراغی مهم است، اما به تنهایی برای شناخت همه خیر و شرهای درونی و بیرونی کافی نیست و بدون هدایت الهی، در بزنگاهها خطا میکند.
انصاریان با بیان اینکه هدایت انبیا و اهلبیت(ع) افق آینده و خطرات دنیا و آخرت را برای انسان روشن میکند، ادامه داد: پیامبران مسیر را تا اعماق قیامت نشان میدهند تا آدمی خطرات را بشناسد و راه درمان را بیابد؛ اما عقل به تنهایی چنین توان نجاتبخشی ندارد. انسانهای مشرک و کافر، آیندهنگر و خطربین نیستند؛ با دست خود راه دوزخ را برای خویش هموار میکنند و مرگی سخت را رقم میزنند.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: مؤمنان همواره تلاش میکنند گرفتار خطرات دنیوی و اخروی نشوند؛ زیرا با هدایت وحی و مدرسه اهلبیت(ع) تربیت شدهاند و خطرات را میشناسند. اگر به چنین انسانهایی پیشنهاد کسبوکار حرام یا عملی ناپسند داده شود، هرگز نمیپذیرند؛ چون عاقبت آن را باور دارند و از خطر آخرت میگریزند.
وی با اشاره به هشدارهای قرآن کریم گفت: هر کس به اندازه ذرهای کار ناپسند انجام دهد یا به دیگران آسیب برساند، در قیامت نتیجه همان عمل را خواهد دید و راه گریزی نیست. امروز در برخی جوامع اروپایی، معیار زندگی «خوش بودن به هر شکل» شده است؛ دین و اعتقادات تا جایی محترماند که برایشان منفعت دلاری داشته باشد. این همان بریدن دین از عمل و تبدیل ایمان به کالا است و عقل غیرمتصل به وحی در برابر این لغزشها ناتوان است.
انصاریان با تأکید بر حتمیبودن عذاب برای اهل عمل ناپسند گفت: کسانی که بر گناه عمل نامشروع پافشاری میکنند، قطعاً سزاوار دوزخاند؛ مگر آنکه بیدار شوند و توبهای واقعی و صادقانه کنند. مؤمنان به همین دلیل از زشتیها دوری میکنند؛ چون خطر گناه را میدانند و به وعدههای الهی ایمان دارند.
او در تبیین نقش امامت و پیامبری افزود: امام و پیامبر تنها راهنماهای اخلاقی نیستند؛ پیشوایانیاند که با علم الهی، راه امن را در پیچوخمهای دنیا نشان میدهند، جلوی غرور عقل را میگیرند و دل را به نور ایمان روشن میکنند. انسان تنها با عقل، از شناخت خطرات پنهان نفس و دنیا عاجز است؛ اما با اتصال به هدایت انبیا، میتواند در تجارت، خانواده، اجتماع و سیاست، مرز حلال و حرام را بشناسد و از لغزشها برهد.
انصاریان خاطرنشان کرد: ایمان تربیتشده، انسان را در تصمیمهای بزرگ و کوچک، اهل تقوا میکند؛ از لقمه تا معامله، از نگاه تا گفتار. اگر جامعهای به آموزههای وحی و سیره اهلبیت(ع) پشت کند، به تدریج زشتیها عادی میشود و اخلاق، قربانی منفعت خواهد شد؛ و این آغاز سقوط است.
وی در پایان گفت: راه نجات، پیروی از پیامبران و امامان، تقویت عقل با نور ایمان، و توبه راستین است. هرکس خطرات دنیا و آخرت را با چراغ هدایت بشناسد، گرفتار نمیشود؛ و هرکس به غرور عقل بسنده کند، خود را به دست خویش میافکند. بیاییم با معرفت به قرآن و اهلبیت(ع)، زندگیمان را بر مدار تقوا و امید به رحمت خدا بسازیم تا سعادت دنیا و آخرت نصیبمان شود.
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