پیروزی تیم ملی ایران برابر عربستان/ صعود سخت در دیداری که گره خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتسال ایران و عربستان از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز جمعه در گروه D در اندونزی پیگیری شد که با پیروزی ۲ بر صفر شاگردان وحید شمسایی همراه بود. امیرحسین غلامی روی پاس مسلم اولادقباد از نقطه کرنر موفق شد با ضربه سر دروازه عربستان را در سالن اینترنشنال ولودروم شهر جاکارتا باز کند. همچنین باقر محمدی گلر ایران در دقیقه ۳۵ توانست گل دوم را با شوت دقیق خود به ثمر برساند.

تیم ملی فوتسال ایران که امروز با لباس دوم خود به رنگ قرمز مقابل سبزپوشان عربستانی به میدان رفت در نیمه نخست مسابقه نتوانست خطر آنچنانی روی دروازه عربستان باز کند. شاگردان شمسایی سعی داشتند با استفاده از نزدیک شدن به دروازه عربستان خلق موقعیت کنند اما پاس های کوتاه بازیکنان ایران چندان مناسب نبود.

عربستان دو بار توانست روی پاس های عرضی خود دروازه باقر محمدی را با تهدید جدی روبرو کند اما نتوانست دروازه ایران را باز کند.

در نیمه دوم بازی به طور کامل در اختیار قرمزپوشان ایران بود. شاگردان شمسایی فشار همه جانبه‌ای روی دروازه عربستان وارد کردند تا بالاخره توانستند در اواسط نیمه دوم گل اول را به ثمر برسانند.

پس از این گل عربستانی ها که نیاز مبرم به گرفتن امتیاز ایران داشتند بازی «پاورپلی» را با ۵ بازیکن انجام دادند تا در دقایقی از این دیدار دروازه بان نداشته باشند. همین شیوه بازی باعث شد تا دروازه ایران ۵ بار با موقعیت خطرناک روبرو شود اما عملکرد درخشان محمدی مانع از بازشدن دروازه ایران شد تا همین بازیکن پس از مهار یک موقعیت، دروازه خالی از گلر عربستان را با شوت دقیق خود باز کند و گل دوم را به ثمر برساند.

تیم ملی فوتسال ایران با توجه به ۲ برد خود از مرحله گروهی جام ملت های آسیا راهی دور حذفی شد. ایران در سومین دیدار خود برای صدرنشینی روز یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف افغانستان خواهد رفت.