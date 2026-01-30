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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

جام ملت‌های فوتسال آسیا - اندونزی

پیروزی تیم ملی ایران برابر عربستان/ صعود سخت در دیداری که گره خورد!

پیروزی تیم ملی ایران برابر عربستان/ صعود سخت در دیداری که گره خورد!

دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و عربستان با پیروزی شاگردان وحید شمسایی همراه بود تا این تیم راهی مرحله حذفی جام ملت های ۲۰۲۶ آسیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتسال ایران و عربستان از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز جمعه در گروه D در اندونزی پیگیری شد که با پیروزی ۲ بر صفر شاگردان وحید شمسایی همراه بود. امیرحسین غلامی روی پاس مسلم اولادقباد از نقطه کرنر موفق شد با ضربه سر دروازه عربستان را در سالن اینترنشنال ولودروم شهر جاکارتا باز کند. همچنین باقر محمدی گلر ایران در دقیقه ۳۵ توانست گل دوم را با شوت دقیق خود به ثمر برساند.

تیم ملی فوتسال ایران که امروز با لباس دوم خود به رنگ قرمز مقابل سبزپوشان عربستانی به میدان رفت در نیمه نخست مسابقه نتوانست خطر آنچنانی روی دروازه عربستان باز کند. شاگردان شمسایی سعی داشتند با استفاده از نزدیک شدن به دروازه عربستان خلق موقعیت کنند اما پاس های کوتاه بازیکنان ایران چندان مناسب نبود.

عربستان دو بار توانست روی پاس های عرضی خود دروازه باقر محمدی را با تهدید جدی روبرو کند اما نتوانست دروازه ایران را باز کند.

در نیمه دوم بازی به طور کامل در اختیار قرمزپوشان ایران بود. شاگردان شمسایی فشار همه جانبه‌ای روی دروازه عربستان وارد کردند تا بالاخره توانستند در اواسط نیمه دوم گل اول را به ثمر برسانند.

پس از این گل عربستانی ها که نیاز مبرم به گرفتن امتیاز ایران داشتند بازی «پاورپلی» را با ۵ بازیکن انجام دادند تا در دقایقی از این دیدار دروازه بان نداشته باشند. همین شیوه بازی باعث شد تا دروازه ایران ۵ بار با موقعیت خطرناک روبرو شود اما عملکرد درخشان محمدی مانع از بازشدن دروازه ایران شد تا همین بازیکن پس از مهار یک موقعیت، دروازه خالی از گلر عربستان را با شوت دقیق خود باز کند و گل دوم را به ثمر برساند.

تیم ملی فوتسال ایران با توجه به ۲ برد خود از مرحله گروهی جام ملت های آسیا راهی دور حذفی شد. ایران در سومین دیدار خود برای صدرنشینی روز یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف افغانستان خواهد رفت.

کد مطلب 6735058

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      10 6
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      شمسایی ایرانو تا حد یک تیم درجه دو پایین اورده از بردهای ده گله چهارساله با شمسایی رسیدیم به بردهای زورکی
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      3 4
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      گره نخورده کلا چهارساله تیم با مربیگری شمسایی فاقد تاکتیکه. شمسایی وقت کمی برای تیم ملی میذاره. دوستانه نداره. پاورپلی نداره. ریسک پذیر نیست
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      5 5
      پاسخ
      افغانستان صدرنشین شد. 9 گل زده بدون خورده ایران شش زده یک خورده. تبریک میگم به شمسایی . تیمی ساخته که گل زدن رو یادش رفته
    • مصطفی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      6 1
      پاسخ
      انشاالله با چهاردهمین قهرمانی دل مردم رو شاد خواهند کرد
    • م IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      3 6
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      افغانستان قهرمان این دوره است.
    • IR ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      2 0
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      افتضاح فوتسال بازی میکنند خشک و بی روح
    • فرشاد IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      غول فوتسال آسیا افغانستان

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