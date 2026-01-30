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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

زلنسکی: آماده دیدار با پوتین هستم

زلنسکی: آماده دیدار با پوتین هستم

رئیس جمهور اوکراین ضمن ابراز آمادگی برای دیدار با پوتین اعلام کرد: اگر روسیه حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند، اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جدیدترین موضع گیری خود گفت: واشنگتن در مذاکرات اخیر پیشنهاد داده است که مسکو و کی‌یف از به کارگیری از قابلیت‌های دوربرد خودداری کنند.

وی افزود: هیچ توافق رسمی بین اوکراین و روسیه درباره هدف قرار ندادن تاسیسات انرژی وجود ندارد. روسیه روند مبادله اسیران جنگی را متوقف کرده است.

رئیس جمهور اوکراین گفت: اگر روسیه حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف کند، اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله نخواهد کرد.

زلنسکی تاکید کرد: ما هنوز با روسیه در مورد مسئله اراضی اوکراین به مصالحه و حد وسط نرسیده‌ایم.

رئیس جمهور اوکراین گفت: من برای هرگونه دیداری با پوتین آماده‌ام، اما نه در مسکو یا بلاروس.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: پوتین بارها گفته است که اگر زلنسکی آماده گفتگو باشد، می‌تواند به مسکو بیاید. همانطور که رئیس جمهور روسیه گفته است، اگر زلنسکی مایل به آمدن به روسیه برای گفتگو باشد، مسکو امنیت زلنسکی را تضمین خواهد کرد.

کد مطلب 6735143

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    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      2 0
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      وقتی اروپا کمک نظامی را به اوکراین قطع کنه سینه خیز میری تا روسیه طلب عفو کنی
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      1 0
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      زلنسگی بی حیاست میرود
    • IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      احمق این کارا در تابستان میکردی مردم الان در زمستان سوزناک در سرما سپری نمیکردند

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