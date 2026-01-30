صدرنشینی تراکتور و سقوط آزاد پرسپولیس/ یک سرمربی قربانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال در حالی طی سه روز (سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه) برگزار شد که تیم تراکتور با پیروزی مقابل حریف خود و ناکامی سایر رقبا موفق شد این هفته را با صدرنشینی به پایان برساند. پرسپولیس سنگین ترین شکست هفته را متحمل شد و شاگردان اوسمار ویه را در سه هفته ابتدایی نیم فصل دوم دومین شکست خود را تجربه کردند. استقلال هم با برتری اقتصادی مقابل استقلال خوزستان تنها به دلیل تفاضل گل در رده دوم قرار گرفت. تیم آلومینیوم هم در ادامه کسب نتایج ضعیف خود به رده پانزدهم جدول سقوط کرد.

آلومینیوم - تراکتور

تیم آلومینیوم که در هفته های اخیر نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند در مصاف با تراکتور امیدوار بود که بتواند سه امتیاز بازی را کسب کند اما شاگردان سید حسین حسینی در دقایق پایانی از کسب حداقل امتیاز در این بازی بازماندند و با شوت زیبای رگی لوشکیا تراکتور علاوه بر کسب سه امتیاز بازی به صدر جدول هم صعود کرد و آلومینیوم به جایگاه پانزدهم سقوط کرد.

استقلال - استقلال خوزستان

تیم استقلال پس از دو تساوی متوالی در نیم فصل دوم در این هفته موفق شد در ورزشگاه شهید نصیری یزد استقلال خوزستان را با تک گل سامان فلاح شکست دهد. استقلال در حالی موفق شد حریف خود را شکست دهد که ریکاردو ساپینتو برای اولین بار در نیم فصل دوم تمام بازیکنان اصلی خود را در اختیار داشت.

در نشست خبری پس از پایان این بازی ریکاردو ساپینتو از حرکت علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره این باشگاه در بین دو نیمه انتقاد کرد که تاجرنیا با انتشار یک متن در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد. استقلال با کسب سه امتیاز این بازی به یک قدمی صدر جدول رسید تا همچنان به رقابت با سایر مدعیان برای کسب عنوان قهرمانی ادامه دهد.

حدادی‌فر مساوی کرد و برکنار شد

در تنها بازی بدون گل این هفته دو تیم انتهای جدولی مس و ذوب آهن به مصاف هم رفتند و شاگردان قاسم حدادی فر که عملکرد بهتری نسبت به میزبان خود داشتند اما موفق به شکست این تیم نشدند تا همچنان در جمع مدعیان به سقوط حضور داشته باشند. در پایان این بازی باشگاه ذوب آهن با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که با حدادی فر قطع همکاری شده و امید جلالیان دستیار اصفهانی سید مهدی رحمتی در تیم خیبر به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد. با تک امتیاز این بازی ذوب آهن ۱۶ و مس ۱۲ امتیازی شدند و به ترتیب در رده های چهاردهم و شانزدهم قرار گرفتند.

پیکان - شمس آذر

تیم شمس آذر پس از ۱۰ هفته بار دیگر طعم پیروزی را چشید و شاگردان وحید رضایی با کسب سه امتیاز بازی خارج از خانه از منطقه سقوط رهایی یافتند و همسایه پیکان در جدول شدند. شمس آذری ها در این بازی برتر از میزبان خود بودند و حتی می توانستند با گل های بیشتری پیکان را شکست دهند. همچنین روند ضعیف پیکان مقابل شمس آذر ادامه یافت تا این تیم همچنان در حسرت پیروزی مقابل نماینده قزوین قرار گیرد. در ۴ دیدار رو در روی این دو تیم ۲ پیروزی از آن شمس آذر بوده و ۲ بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. هومن ربیع زاده زننده تنها گل این بازی بود. با کسب سه امتیاز این بازی شمس آذر ۱۸ امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد و تیم پیکان هم با ۱۹ امتیاز در مکان یازدهم جدول باقی ماند.

فجرسپاسی - خیبر

تیم فجرسپاسی که در این بازی میزبان بود ابتدا از حریف خود عقب افتاد اما شاگردان پیروز قربانی موفق شدند با کامبک در این بازی سه امتیاز را در خانه حفظ کنند. فجرسپاسی در دو بازی از سه دیدار اخیر خود در نیم فصل دوم پیروز شده اند و جایگاه قابل قبولی در جدول دارند. در این بازی اسماعیل بابایی برای خیبر و محمد آقاجانپور به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و پیمان بابایی نیز زننده گل دوم فجرسپاسی بود. در جدول رده بندی فجرسپاسی با ۲۴ امتیاز در رده هشتم قرار دارد و خیبر هم با ۲۲ امتیاز در مکان نهم ایستاد.

باخت پرسپولیس به اوسمار!

در مهم ترین و پرگل ترین بازی این هفته فولاد خوزستان با هدایت حمید مطهری دست به کار بزرگی زد و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک پرسپولیس را در خانه شکست دهد. شاگردان اوسمار ویه را در حالی پا به این بازی گذاشتند که صدرنشین جدول بودند و با کسب پیروزی می توانستند در جایگاه خود باقی بمانند اما با نمایشی دور از انتظار بازی را به میزبان خود واگذار کردند.

احسان محروقی، فرشاد احمدزاده و یوسف مزرعه برای فولاد و علی علیپور از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس در این بازی گل زنی کردند. ای دیدار تا دقیقه ۸۹ با یک گل به سود فولاد جریان داشت که علیپور موفق شد گل تساوی را برای پرسپولیس به ثمر برساند و در حالی که انتظار می رفت بازی با نتیجه تساوی خاتمه یابد، فرشاد احمدزاده و یوسف مزرعه دوبار در وقت های اضافه دروازه سید پیام نیازمند را باز کنند.

با کسب سه امتیاز این بازی فولاد با ۲۱ امتیاز به رده دهم جدول صعود کردند و تیم پرسپولیس هم با ۳۱ امتیاز به مکان چهارم جدول سقوط کرد.

سپاهان - گل گهر

تیم فوتبال سپاهان در ادامه نتایجی نزولی خود این هفته دو امتیاز مهم خانگی را از دست داد تا فرصت صدرنشینی بار دیگر برای شاگردان محرم نویدکیا از دست رود. در نیمه اول این بازی امیر جعفری موفق شد گل گهر پیش بیاندازد اما با شروع نیمه دوم حملات سپاهانی ها افزایش یافت و در دقیقه ۵۳ کاوه رضایی با ضربه ای زیبا گل تساوی بخش را برای زردپوشان اصفهانی به ثمر رساند. با وجود حملات متعدد سپاهانی ها در ادامه بازی اما توپی از خط دروازه ها رد نشد تا دو تیم امتیازها را با هم تقسیم کنند. با کسب یک امتیاز این بازی سپاهان با ۳۲ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و گل گهر هم با ۳۰ امتیاز در مکان پنجم ایستاد.

ملوان - چادرملو

تیم ملوان در آخرین بازی هفته موفق شد در دیداری خانگی با یک گل چادرملو را شکست دهد تا همسایه این تیم در جدول شود. فرهان جعفری در نیمه اول زننده تنها گل این بازی بود. هر دو تیم در دو بازی گذشته خود در نیم فصل دوم با نتیجه تساوی از زمین بازی خارج شده بودند. با کسب سه امتیاز این بازی ملوان ۲۵ امتیازی شد و در رده هفتم قرار گرفت و چادرملو هم با ۲۶ امتیاز در رده ششم باقی ماند.

نتایج دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* آلومینیوم صفر - تراکتور یک

* استقلال یک - استقلال خوزستان صفر

* مس رفسنجان صفر - ذوب آهن صفر

* پیکان صفر - شمس آذر یک

* فجرسپاسی ۲ - خیبر یک

* فولاد ۳ - پرسپولیس یک

* سپاهان یک - گل گهر یک

* ملوان یک - چادرملو صفر