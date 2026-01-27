به گزارش خبرگزاری مهر، «سیاهرول معازت» رئیس گروه پارلمانی اندونزی در مجمع مجالس آسیایی (APA)، روز دوشنبه (۶ بهمن ماه) با حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و درباره تحولات بینالمللی و روابط دوجانبه گفتگو کرد.
حاجیبابایی در این دیدار با تمجید از مواضع اندونزی در حمایت از فلسطین، اظهار داشت: امروز ترامپ با زیر پا گذاشتن هنجارها، حتی به دوستان خود هم رحم نمیکند و با ایجاد نهادهای موازی نظیر «شورای صلح» به دنبال مشروعیتبخشی به بمبارانها و غارت منابع ملتها است. کشورهای اسلامی باید با یکدیگر متحد و مواضعی مناسب در برابر متجاوزان و مستکبران داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره جوسازی رسانههای غربی پیرامون آمار کشتهشدگان حوادث اخیر ایران، پرده از واقعیت برداشته و تصریح کرد: عمده شهیدان این حملات تروریستی، نیروهای مظلوم امنیتی و انتظامی بودند. معاندان با روحیه داعشی، پلیس ما را با بیش از ۷۰ ضربه چاقو و به بدترین شکل ممکن به شهادت رساندند تا با پروژه «کشتهسازی» چهره ایران را تخریب کنند. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آسیب به مردم مدتی صبر کردند، اما پس از آشکار شدن ماهیت تروریستی اقدامات، با حضور مردم فتنه جمع شد و آمریکا برای دومین بار در یک سال اخیر شکست خورد. هشدار میدهیم اگر برای بار سوم اشتباه کنند، پاسخ ایران پشیمانکننده خواهد بود.
مقام پارلمانی اندونزی: «شورای صلح» آمریکا به دنبال تأمین منافع اسرائیل است
«سیاهرول معازت» رئیس گروه پارلمانی اندونزی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه حمایت از فلسطین ریشه در قانون اساسی کشورش دارد، گفت: ما معتقدیم نهادهای ساختهدست آمریکا نظیر «شورای صلح» هرگز به دنبال منافع فلسطین نیستند، بلکه هدف آنها تأمین امنیت اسرائیل و گسترش سیطره بر منطقه است.
وی افزود: در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در سکوت به سر میبرند، تنها ایران است که شجاعانه و مقتدرانه در برابر ظلم ایستاده است. ما ایران را یک کشور اسلامی قوی میدانیم و میدانیم که قدرتهای جهانی با فضاسازی رسانهای به دنبال وارونه نشان دادن واقعیتهای ایران هستند.
تلاش برای تحقق هدفگذاری یک میلیارد دلاری در تجارت دوجانبه
در ادامه این دیدار، محسن زنگنه، رئیس گروه پارلمانی ایران در APA و رئیس گروه دوستی ایران و اندونزی، با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه مقننه به اندونزی، این سفر را مفید و موثر دانست و بر ضرورت توسعه مناسبات اقتصادی تأکید کرد و گفت: علی رغم تلاشها، هنوز با هدفگذاری تجارت یک میلیارد دلاری فاصله داریم که امیدواریم با اهتمام دو طرف، موانع بانکی و تجاری برطرف شود.
رئیس گروه پارلمانی اندونزی نیز در پاسخ تاکید کرد: به سفیر ایران در جاکارتا اعلام کردهام که هرگونه مانعی در مسیر ارتباطات اقتصادی وجود دارد گزارش کنند تا شخصاً برای بازگشایی راهها و توسعه همکاریها در همه زمینهها اقدام کنم.
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